Брик (Хиривская) Евгения Владимировна

Дата рождения: 3 сентября 1981 года

Знак зодиака: Дева

Евгения родилась в семье столичных интеллигентов. Отец был ученым в сфере физики и математики, а мама хотела пойти в актрисы, но после замужества предпочла остаться домохозяйкой и растить детей. Женю и ее младшую сестру Валерию даже не отдавали в детский садик. Мама всему учила и готовила девочек к школе сама. Она также приобщала их к прекрасному, читая интересные книжки и водя в театры. Мама посодействовала тому, чтобы пятилетняя Евгения выходила на подиум в детских модных показах и училась музыке. (Она успешно закончила музыкальную школу по классу фортепиано). В обязательном расписании сестер был английский язык. В средних классах девочка уже зарабатывала, снимаясь в киномассовках. Атмосфера на съемочных площадках ей очень нравилась, отсюда появилась цель — поступить в театральный вуз.

Родители поддерживали все начинания дочери. Когда отгремел выпускной, Евгения подала документы в ГИТИС, где ее и принял на свой курс знаменитый артист Александр Збруев . В этот период и появилась идея взять сценический псевдоним. Тогда актриса позаимствовала у прабабушки по отцовской линии Софьи Брик ее фамилию.

Первые свои роли в кино Евгения сыграла еще участь в институте. За одну из них в «Подмосковной элегии» даже получила награду фестиваля «Сполохи» в номинации «Лучший дебют». С тех пор в фильмографии актрисы накопилось около сорока ярких ролей, как в полном метре, так и в сериалах. Для каждого зрителя есть свои любимые картины с участием Брик. То, что касается премий и наград, Евгения за свою комсомолку Катю в «Стилягах» получила «Нику» и приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года».

Брик попробовала свои силы и на театральных подмостках. Так в «Современнике» она сыграла подростка и женщину в постановке «Посвящается Ялте». Также актриса некоторое время была ведущей на радио «Маяк».

О романах, которые были у нее до замужества, Брик предпочитает не рассказывать. В 2002 году Евгения познакомилась с Валерием Тодоровским . На одном из кастингов, куда пришла начинающая актриса, режиссер ее заметил и оценил, но роли в проекте ей не дал. Четыре года пара встречалась тайно, так как режиссер на ту пору был женат. После развода режиссера сыграли свадьбу, двадцатилетняя разница в возрасте этому не помешала. Еще через три года у них родилась дочь Зоя (2009 г.), которая уже успела сняться в одном из американских сериалов. Дело в том, что супруги живут попеременно в Москве и Лос-Анджелесе

Фильмография

2001 — Интересные мужчины

2002 — Марш Турецкого 3 2002 — Подмосковная элегия

2003 — Каменская 3 2004 — Мужчины не плачут

2004 — Тариф на любовь

2005 — Бухта Филиппа

2005 — Матрёшки

2005 — Вызов

2006 — Граф Монтенегро

2007 — Тиски

2008 — Любовь как мотив

2008 — С. С. Д.

2008 — Стиляги

2009 — Предлагаемые обстоятельства

2010 — Белое платье

2010 — Взрослая дочь, или Тест на…

2011 — Время для двоих

2011 — Доставить любой ценой

2012 — Дорога на остров Пасхи

2012 — Соло на саксофоне

2012 — Легавый

2012 — Мама-детектив

2013 — Географ глобус пропил

2013 — Оттепель

2013 — Тёмный мир: Равновесие

2014 — Не покидай меня

2014 — Умельцы

2014 — Долгий путь домой

2014 — Москва никогда не спит

2015 — Эти глаза напротив

2016 — Пятница

2017 — Адаптация

2017 — Оптимисты

2017 — Садовое кольцо