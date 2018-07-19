Брик (Хиривская) Евгения Владимировна 

Дата рождения: 3 сентября 1981 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Дева
Евгения родилась в семье столичных интеллигентов. Отец был ученым в сфере физики и математики, а мама хотела пойти в актрисы, но после замужества предпочла остаться домохозяйкой и растить детей. Женю и ее младшую сестру Валерию даже не отдавали в детский садик. Мама всему учила и готовила девочек к школе сама. Она также приобщала их к прекрасному, читая интересные книжки и водя в театры. Мама посодействовала тому, чтобы пятилетняя Евгения выходила на подиум в детских модных показах и училась музыке. (Она успешно закончила музыкальную школу по классу фортепиано). В обязательном расписании сестер был английский язык. В средних классах девочка уже зарабатывала, снимаясь в киномассовках. Атмосфера на съемочных площадках ей очень нравилась, отсюда появилась цель — поступить в театральный вуз.
Родители поддерживали все начинания дочери. Когда отгремел выпускной, Евгения подала документы в ГИТИС, где ее и принял на свой курс знаменитый артист Александр Збруев. В этот период и появилась идея взять сценический псевдоним. Тогда актриса позаимствовала у прабабушки по отцовской линии Софьи Брик ее фамилию.
Первые свои роли в кино Евгения сыграла еще участь в институте. За одну из них в «Подмосковной элегии» даже получила награду фестиваля «Сполохи» в номинации «Лучший дебют». С тех пор в фильмографии актрисы накопилось около сорока ярких ролей, как в полном метре, так и в сериалах. Для каждого зрителя есть свои любимые картины с участием Брик. То, что касается премий и наград, Евгения за свою комсомолку Катю в «Стилягах» получила «Нику» и приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года».
Брик попробовала свои силы и на театральных подмостках. Так в «Современнике» она сыграла подростка и женщину в постановке «Посвящается Ялте». Также актриса некоторое время была ведущей на радио «Маяк».
Личная жизнь Евгении Брик
О романах, которые были у нее до замужества, Брик предпочитает не рассказывать. В 2002 году Евгения познакомилась с Валерием Тодоровским. На одном из кастингов, куда пришла начинающая актриса, режиссер ее заметил и оценил, но роли в проекте ей не дал. Четыре года пара встречалась тайно, так как режиссер на ту пору был женат. После развода режиссера сыграли свадьбу, двадцатилетняя разница в возрасте этому не помешала. Еще через три года у них родилась дочь Зоя (2009 г.), которая уже успела сняться в одном из американских сериалов. Дело в том, что супруги живут попеременно в Москве и Лос-Анджелесе.
Фильмография
2001 — Интересные мужчины
2002 — Марш Турецкого 3 2002 — Подмосковная элегия
2003 — Каменская 3 2004 — Мужчины не плачут
2004 — Тариф на любовь
2005 — Бухта Филиппа
2005 — Матрёшки
2005 — Вызов
2006 — Граф Монтенегро
2007 — Тиски
2008 — Любовь как мотив
2008 — С. С. Д.
2008 — Стиляги
2009 — Предлагаемые обстоятельства
2010 — Белое платье
2010 — Взрослая дочь, или Тест на…
2011 — Время для двоих
2011 — Доставить любой ценой
2012 — Дорога на остров Пасхи
2012 — Соло на саксофоне
2012 — Легавый
2012 — Мама-детектив
2013 — Географ глобус пропил
2013 — Оттепель
2013 — Тёмный мир: Равновесие
2014 — Не покидай меня
2014 — Ёлки 1914
2014 — Умельцы
2014 — Долгий путь домой
2014 — Москва никогда не спит
2015 — Эти глаза напротив
2016 — Пятница
2017 — Адаптация
2017 — Оптимисты
2017 — Садовое кольцо