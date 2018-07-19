«Человек на Луне» Дэмьена Шазелла откроет 75-й Венецианский кинофестиваль 

РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Дэмьена Шазелла (США) «Человек на Луне» (First Man) покажут на открытии 75-го Венецианского кинофестиваля 29 августа. Об этом объявила в четверг дирекция фестиваля.
Биографическая лента об астронавте Ниле Армстронге (1930-2012) и его высадке на Луне в 1969 году будет участвовать в основном конкурсе. Главную роль сыграл Райан Гослинг.
Полная программа фестиваля будет представлена в Риме 25 июля. Как было объявлено ранее, международное жюри возглавит работающий в США мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.