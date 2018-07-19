«Человек на Луне» Дэмьена Шазелла откроет 75-й Венецианский кинофестиваль

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Арест экс-главы МЧС Кузбасса, обвиняемого по делу о пожаре ТЦ, продлен до 25 сентября

В Group-IB сообщили, что за хакерской атакой на ПИР Банк стоит группа MoneyTaker

МИД Турции призвал США не медлить в вопросах борьбы с ФЕТО