Завод дрожжей откроется под Липецком до конца года

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Открытие завода по производству дрожжей китайской компании Angel Yeast состоится до конца года в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Данков» в Данковском районе Липецкой области . Об этом рассказал ТАСС в четверг начальник отдела инвестиций администрации Данковского района Валерий Горских.

"Официальное открытие завода китайской Angel Yeast Co., Ltd, назначенное на 26 июля, перенесено. Все зависит от того, как быстро будут оформлены некоторые документы. Ожидаем открытия в ноябре или до конца года", — сказал Горских.

Он уточнил, что в ходе окончательной проверки завода выявили некоторые мелкие недостатки, которые «не влияют на безопасность производства, но их необходимо привести в соответствие с документацией».

Ранее планировалось, что 26 июля состоится открытие крупнейшего в России завода дрожжей, который в ОЭЗ «Данков» построила за 6,7 млрд рублей китайская компания Angel Yeast Co., Ltd. В ОЭЗ «Данков» компания занимает 30 га, там же она намерена в перспективе построить цех переработки более 95% отходов от производства дрожжей в кормовые добавки для сельскохозяйственных животных или в удобрения для теплиц.

Завод Angel Yeast станет крупнейшим производителем сухих дрожжей в России мощностью 20 тыс. тонн в год, его продукция выйдет не только на российский рынок, но и пойдет на экспорт. На заводе создано 350 рабочих мест.

Angel Yeast Co., Ltd — крупнейшая в мире компания по производству дрожжей, основана в Китае в 1986 году, выпускает в год 25 тыс. тонн высокоактивных сухих дрожжей для хлебопечения, спиртных напитков, пищевых добавок, животноводческих хозяйств, оздоровительно-лечебных препаратов. В состав компании входит десять заводов и более 30 представительств в разных городах Китая, она поставляет продукцию в 20 стран Европы, Африки, Азии.

Особая экономическая зона промышленного типа регионального уровня «Данков» создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 га для выполнения задач по импортозамещению и поддержке производства отечественной продукции. В нее входят пять предприятий с заявленными более 20 млрд рублей инвестиций и созданием 700 рабочих мест. Крупнейшим из резидентов ОЭЗ «Данков» является готовящийся к открытию завод сухих дрожжей Angel Yeast.