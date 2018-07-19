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Белла Хадид учит подписчиков грамотности
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Белла Хадид учит подписчиков грамотности 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Одна из самых востребованных моделей американского мира моды Белла Хадид (Bella) вновь удивила своих поклонников. Длинноногая красавица приняла участие в съёмках нового ролика итальянского бренда Versace, где продемонстрировала стильный аутфит из последней коллекции.
Кстати, именно во время этих съёмок Донателла Версаче (Donatella) решила научить поклонников правильно говорить слово «Versace», потому что многие представители шоу-бизнеса неправильно произносят фамилию её покойного брата, а по совместительству основателя компании.
Белла решила поддержать Донателлу и также рассказала своим поклонникам, как правильно произносить название знаменитого бренда.
Отметим, что в презентации новой коллекции приняли участие модели. Если вы ещё не видели это, поторопитесь!
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