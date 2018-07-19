Стив Карелл играет в куклы в трейлере фильма о посттравматическом расстройстве

Кинокомпания Universal Pictures Russia представила новый трейлер нового фильма Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена» на русском языке. Главный герой фильма — Марк Хоганкэмп ( Стив Карелл ), борющийся с посттравматическим расстройством и потерей памяти после нападения уличных хулиганов. Чтобы справиться со стрессом, он построил возле своего дома кукольный городок с персонажами, напоминающими его знакомых. В трейлере можно увидеть и оживших кукол, и жестокое нападение на главного героя. В российском прокате «Удивительный мир Марвена» появится 10 января 2019 года.