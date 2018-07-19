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Стив Карелл играет в куклы в трейлере фильма о посттравматическом расстройстве
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Стив Карелл играет в куклы в трейлере фильма о посттравматическом расстройстве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Кинокомпания Universal Pictures Russia представила новый трейлер нового фильма Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена» на русском языке.
Главный герой фильма — Марк Хоганкэмп (Стив Карелл), борющийся с посттравматическим расстройством и потерей памяти после нападения уличных хулиганов. Чтобы справиться со стрессом, он построил возле своего дома кукольный городок с персонажами, напоминающими его знакомых.
В трейлере можно увидеть и оживших кукол, и жестокое нападение на главного героя.
В российском прокате «Удивительный мир Марвена» появится 10 января 2019 года.
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