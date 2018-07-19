Министр экологии Подмосковья: Отрасль утилизации нужно строить с нуля

Ведущий программы «Дословно» Дмитрий Барбаш побеседовал с министром экологии природопользования Московской области Александром Коганом о строительстве новых мусорных полигонов и утилизации отходов.

— Мы сейчас находимся на самой верхушке мусорного полигона «Быково», где сейчас полным ходом идет рекультивация. Что здесь появится после?

Александр Коган: Здесь будет аккуратный холм, который будет выровнен почвогрунтом, проведена биологическая рекультивация — то есть, будет высажена трава. Далее этот полигон могут использовать власти, общественность, активисты в любых целях: это рекреация, это зона для занятия спортом, это, возможно, какие-то экстрим-парки. Это будет ровный, классический, хороший холм, который не будет создавать никаких проблем окружающей среде.

— А сроки какие-то известны?

Александр Коган: Сроки абсолютно понятны, они определены действующим госконтрактом. По этому контракту. Подрядчик должен завершить работы в ноябре. Сейчас они идут опережающими темпами, скорее всего, в сентябре работы будут завершены.

— Насколько вообще для области актуальна проблема утилизации отходов?

Александр Коган: Она архиактуальна. У нас уникальная родина: мы имеем самую сильную армию, вышли в космос, есть высокотехнологичные предприятия и в обороне и в обрабатывающей промышленности, нефтехимия у нас развита, но мы, к сожалению, все это время не занимались отходами. Отрасли обращения с мусором в Московской области, на территории Российской Федерации не существует. Она настолько архаична, что превращается просто в закатывание мусора в грунт на всей территории РФ. Сейчас появляются вкрапления инфраструктуры, но это единичные случаи: в Нижнем Новгороде, в Костроме Саратове . И то, это объекты, которые не решают проблемы конкретных регионов. Это 5-7% от общего объема. Отрасль утилизации нужно построить с нуля. На всей территории Московской области это очень актуально. Все что делалось с отходами: бачок — мусоровоз — полигон. Привезли на полигон, закатали катком, покрыли грунтом и забыли. Хорошо, что мы сейчас вспомнили и начали рекультивировать, потому что после закрытия начинает выделяться фильтрат, начинает выделяться свалочный газ, и полигон (любой — открытый, закрытый), если им не заниматься, отравляет всем окружающим людям жизнь.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ