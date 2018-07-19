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Reuters: Volvo будет производить XC60 для США в Европе, чтобы избежать пошлин
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Reuters: Volvo будет производить XC60 для США в Европе, чтобы избежать пошлин 

ТАСС 31 минуту назад
ТАСС, 19 июля. Шведская компания Volvo Cars намерена перенести производство поставляемых на американский рынок кроссоверов XC60 из Китая в Европу, чтобы избежать новых импортных пошлин США на товары из КНР. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
Как отмечает агентство, в данный момент для европейского рынка XC60 производятся в Швеции, а для остальных стран — в Китае. «Мы, конечно, сделаем здесь перестановки и будем брать XC60 для американского рынка с нашего завода в Европе, а Китаю оставим возможность производить для других рынков, — заявил агентству генеральный директор компании Хокан Самуэльссон. — Это вид тонкой настройки, которую мы можем сделать в рамках нашего производственного процесса».
США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.
6 июля, в соответствии с заявлениями президента США Дональда Трампа о «краже Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практике Пекина, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на китайские товары, общая сумма которых составляет $34 млрд
На прошлой неделе представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что правительство США подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%. Это заявление вызвало в КНР очередную волну недовольства и критики.
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