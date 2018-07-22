Российские военнослужащие осваивают современную китайскую технику

ТРК «Звезда» показывает образцы современной китайской техники, с которой российским военнослужащим предстоит выступать на конкурсах «АрМИ-2018».

На китайском полигоне Корла прошла жеребьевка среди стран-участниц соревнований «АрМИ-2018» «Чистое небо», в ходе которой сборные команды выбрали технику и арсеналы. По условиям конкурса, технику на конкурс предоставила принимающая сторона. Сегодня стартовые позиции и боевые машины, помимо России , выбирали Венесуэла Египет и сам Китай

Вся техника, которую предстоит освоить командам, находится на вооружении Сухопутных войск НОАК: это бронетранспортеры ZSD-89 и Тип-92А, тяжелый механизированный мост GQL-111, гусеничная многоцелевая инженерная машина GCZ-112, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и другие.

Российские военнослужащие пересядут на китайские машины в конкурсах «Чистое небо» и «Безопасный маршрут». Однако, в конкурсе «Суворовский натиск» российские экипажи будут участвовать на боевых машинах пехоты БМП-2 отечественного производства.

Казахстана, Узбекистана. На полигоне Корла пройдут три международных конкурса, в которых будут состязаться военнослужащие из 10 стран мира. Кроме российских военных, китайские военную технику и вооружение изучат участники игр из семи стран: Анголы Белоруссии , Венесуэлы, Египта, Ирана

Ранее российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в конкурсах Армейских международных играх-2018.