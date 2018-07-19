Двое алтайских воспитанников Фонда Мельниченко победили на крупном форуме

3 диплома победителей Азиатско-Тихоокеанского форума талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst) привезли в Россию воспитанники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко . В их числе барнаулец Георгий Зайков и бийчанин Павел Данилов . С 11 по 16 июля 2018 года они в составе национальной команды принимали участие в проходившем на Тайване международном конкурсе исследовательских проектов.

Таиланда, Вьетнама, Южной Кореи, Японии, Филиппин, Азиатско-Тихоокеанский форум талантов, один из самых престижных ежегодных международных мероприятий в области образования одаренных школьников, собрал в этом году на своих площадках учащихся в возрасте 13-16 лет и учителей из 11 стран: России, Малайзии , Индии, Индонезии Гонконга и Тайваня. На протяжении 6-ти дней у них была возможность продемонстрировать свои знания и креативность, умение осуществлять исследовательские проекты и работать в команде, а также рассказать о своей родине через программу мультикультурных представлений.

Выступление российских участников, одетых в национальные костюмы и c цветочными венками на головах, участники APFst сопроводили громкими аплодисментами. На них произвели впечатление как традиции празднования Ивана Купала, так и предоставленная возможность присоединиться к русскому народному танцу и включиться в хоровод. Это полностью соответствовало целям и ценностям проекта, которые сформулировал председатель оргкомитета Азиатско-Тихоокеанского форума талантов Куо Чинг-Чи. В своей приветственной речи он отметил, что APFst-2018 дает молодым талантливым школьникам платформу для установления и укрепления дружбы без границ, дальнейшего усиления сотрудничества между странами в сфере образования одаренных детей.

Успех учащихся центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко продемонстрировал, что в России есть и талантливые дети, и эффективная система их поддержки. Воспитанники образовательных центров Фонда быстро нашли общий язык с ребятами из других стран-участниц форума. В составе международных команд российские школьники смогли покорить членов жюри не только креативными идеями по разработке проекта «Парк будущего для всех», но и инновационными технологическими решениями. Презентации магнитной карусели, электробатута, VR-аттракциона смогли произвести впечатление и на взыскательных судей, и на юных участников APFst.

Теперь ребят, представлявших Россию на Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов, ждет работа в Летней школе Фонда Андрея Мельниченко и СГК «ЛАНАТ»-2018, где на протяжении 3-х недель под руководством опытных наставников они смогут не только погрузиться в мир теоретических исследований, но и реализовать полученные знания в проектной деятельности. О том, какие научные и инженерные прорывы совершат юные ученые и изобретатели, станет известно 2-го августа, когда состоится итоговая стендовая конференция. На ней каждый участник Летней школы сможет представить собственный проект и поделиться своими открытиями. Возможно, именно эти проекты станут победителями будущих международных конкурсов и турниров.

Фонд Андрея Мельниченко, первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук, всесторонне поддерживает исследовательскую деятельность одаренных ребят. В рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ СУЭК и СГК » были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в регионах России, в которых более 1500 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Фонд Андрея Мельниченко ежегодно поддерживает Международную менделеевскую олимпиаду, финансирует всероссийские и региональные состязания среди школьников по техническим наукам. Каждое лето в Подмосковье проходит Летняя школа Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании «ЛАНАТ».

Подробнее о деятельности Фонда: http://aimfond.ru.