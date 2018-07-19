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В Саратове бизнесмена заставили демонтировать кондиционер с объекта культурного наследия
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В Саратове бизнесмена заставили демонтировать кондиционер с объекта культурного наследия 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Блок кондиционера был размещен на фасаде дома №13 по улице Московская. Самое здание является объектом культурного наследия и поставлен на соответствующую государственную охрану. Установка охладительного прибора была проведена без соответствующего согласования с управлением по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области. Факт нарушения был выявлен прокуратурой Волжского района в ходе проверки исполнения законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, собственником системы кондиционирования является ИП Краснопрошина Н. И. «А эксплуатация систем кондиционирования на фасаде объекта культурного наследия без разрешения соответствующего уполномоченного органа может привести к повреждению фасада, его разрушению и иным неблагоприятным последствиям, что в значительной степени нарушает требования законодательства по охране объектов культурного наследия, а также может привести к уничтожению данного объекта», — рассказали в ведомстве.
Прокурором по данному факту было направлено в суд исковое заявление о возложении на индивидуального предпринимателя обязанности демонтировать блок кондиционера.
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