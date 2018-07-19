В минэнерго Якутии считают, что снижение энерготарифов улучшило условия для экономики

ЯКУТСК , 19 июля. / ТАСС /. Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, который работает в пяти из девяти регионов округа с 1 июля прошлого года, привел к существенным улучшению социально-экономической ситуации в Якутии . Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Ранее вице-премьер РФ , полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил в рамках развития Дальнего Востока сохранить механизм по выравниванию тарифов на электроэнергию в регионе до 2028 года. Свое предложение он объяснил тем, что продление механизма необходимо для того, чтобы инвесторам дать время на окупаемость своих проектов. По его мнению, на это требуется больше трех лет, которые изначально были заложены правительством для действия механизма выравнивания энерготарифов.

"Вместе с тем максимальный эффект от снижения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги за счет выравнивания со среднероссийским уровнем экономика республики начнет получать на второй и третий годы. Для получения более высокого эффекта необходимо продлить срок действия льготных тарифов на 10 лет. Это позволит предприятиям вкладывать средства не на обеспечение текущей деятельности, а на модернизацию производства", — полагают в ведомстве.

По данным ведомства, в результате снижения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги за счет выравнивания со среднероссийским уровнем республика в 2017 году сэкономила 14,5 млрд рублей. «Уровень тарифов для юридических лиц снизился в Якутии на 58%. Снижение тарифов создало благоприятные условия для развития бизнеса. Кроме того, сформированы условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, ускоренного социально-экономического развития республики, повышения финансовой устойчивости предприятий», — сообщили в министерстве.

Как подсчитали власти Якутии, экономия бюджетных средств республики составила 4,1 млрд рублей, что позволило направить их на решение социальных задач.

"В 2017 году субъекты экономической деятельности сэкономили значительные ресурсы на оплату коммунальных ресурсов и электроэнергии. Полученные средства были направлены на обеспечение текущей деятельности предприятий и субъектов малого предпринимательства, на пополнение оборотных и основных средств", — проинформировали в ведомстве.

С 1 января 2017 года по 1 января 2020 года для Дальнего Востока ввели механизм выравнивания энерготарифов для пяти изолированных от единого российского энергорынка регионов — Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Сахалинской областей — произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Выравнивание тарифов до среднероссийского уровня позволило этим регионам сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году.