Инженеры ВВО начали сносить ветхие дома в бывшем военном городке на Чукотке

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Инженеры Восточного военного округа (ВВО) начали рекультивировать территорию бывшего военного городка на Чукотке. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

При этом Гордеев отметил, что инженеры замеряют каждое здание, производят расчет необходимого количества и закладку взрывчатых веществ, прокладку линий детонации. Военные уже израсходовали более 600 кг взрывчатки, в том числе противотанковые мины. Также Гордеев уточнил, что деревянные постройки сносят с помощью экскаваторов и инженерных машин разграждения.

Всего предстоит снести более 80 ветхих зданий на территории двух военных городков. Инженеры сносят здания бывших военных городков, чтобы ликвидировать уже неиспользуемые устаревшие строения, которые были построены и эксплуатировались в советское время.