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Инженеры ВВО начали сносить ветхие дома в бывшем военном городке на Чукотке
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Инженеры ВВО начали сносить ветхие дома в бывшем военном городке на Чукотке 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Инженеры Восточного военного округа (ВВО) начали рекультивировать территорию бывшего военного городка на Чукотке. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Чукотском автономном округе на территории бывшего военного городка военнослужащие сводных подразделений инженерного соединения Восточного военного округа из Хабаровского края начали выполнять мероприятия по… сносу ветхих зданий взрывным способом бывшего военного городка Министерства обороны Российской Федерации", — сообщил он.
При этом Гордеев отметил, что инженеры замеряют каждое здание, производят расчет необходимого количества и закладку взрывчатых веществ, прокладку линий детонации. Военные уже израсходовали более 600 кг взрывчатки, в том числе противотанковые мины. Также Гордеев уточнил, что деревянные постройки сносят с помощью экскаваторов и инженерных машин разграждения.
Всего предстоит снести более 80 ветхих зданий на территории двух военных городков. Инженеры сносят здания бывших военных городков, чтобы ликвидировать уже неиспользуемые устаревшие строения, которые были построены и эксплуатировались в советское время.
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