Вячеслав Володин: диалог — это основа доверия между странами

«Задачи, стоящие перед парламентом неизменны — это отстаивание интересов страны за рубежом в рамках парламентского измерения и продвижение ее интересов», — сказал он.

При этом Вячеслав Володин рассказал, что формы и подходы взаимодействия парламентариев с их зарубежными коллегами меняются: «Сложившаяся уже годами практика развития межпарламентских отношений на основе групп дружбы, безусловно, сохраняется, но в первую очередь мы выходим на выстраивание работы, основанной на конкретной повестке», — сказал он, уточнив, что на новый уровень выходит сотрудничество на уровне заместителей председателей ГД и комитетов.

Ираном, Гвинеей, Казахстаном, «Сейчас у нас идет обсуждение, что фракции смогут выстраивать отношения с главами парламентов и лидерами политических сил, — заявил Вячеслав Володин. — Большое значение мы уделяем и созданию межпарламентских комиссий высокого уровня». Их создано, по словам Председателя ГД, уже больше десяти — с Республикой Корея Азербайджаном , в стадии завершения формирование комиссии с Бундестагом , «перезагружена» комиссия высокого уровня с Францией , ГД на следующей неделе ожидает визит Председателя французского парламента. Заседание комиссии высокого уровня с Ираном запланировано на начало сентября и может пройти в Волгограде

«Такие форматы нам позволят продвинуться в рамках парламентского измерения двусторонних отношений, при этом сопровождая решения и договоренности, достигнутые на уровне президентов наших стран, потому что, готовясь к таким комиссиям, мы анализируем повестку, реализацию этих договоренностей и, со своей стороны, стараемся, чтобы аналогичным образом поступали и наши коллеги из других стран», — подчеркнул Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, парламентское измерение международного сотрудничества может затрагивать самые разные вопросы — как экономического или культурного взаимодействия, так и вопросы совместного противодействия глобальным угрозам, таким, как международный терроризм и незаконное распространение наркотиков. Вячеслав Володин напомнил, что борьба с наркотрафиком стала темой межпарламентской конференции «Парламентарии против наркотиков», прошедшей в ГД в конце минувшего года при поддержке ООН

Также он поблагодарил послов за содействие в организации Международного форума «Развитие парламентаризма», уточнив, что подобные форматы будут развиваться.

«Нам крайне важно, чтобы контакты, коммуникации и отношения максимально развивались, но исходя из задач выстраивания отношений во всех сферах, исходя из наших базовых принципов невмешательства во внутренние дела других государств, отсутствия двойных стандартов и открытости диалога. Диалог крайне необходим, потому что любой диалог — это основа доверия», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель ГД напомнил, что «мы буквально на прошлой неделе встречались с делегацией из Соединенных Штатов Америки , сенаторов и конгрессменов, итогом этой встречи были договоренности о продолжении диалога, ответном визите российской делегации в США, но для этого надо, чтобы эти решения приняли для себя наши коллеги из Соединенных Штатов Америки, и надеемся, что такое взаимопонимание будет».

«Наша работа будет на результат — а это защита интересов нашей страны, продвижение нашей повестки за рубежом, и, конечно, развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и сотрудничества, что является неотъемлемой частью нашей внешней политики», — резюмировал Вячеслав Володин.