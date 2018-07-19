В России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»

Разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», созданного в рамках укрепления военной безопасности России , завершена, предприятия отечественного ОПК приступили к серийному производству, сообщает Минобороны России

«Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству», — говорится в сообщении. Его цитирует РИА Новости

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает «Авангард», превышает скорость звука более чем в 20 раз.

Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечается в сообщении.