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В России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»
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В России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», созданного в рамках укрепления военной безопасности России, завершена, предприятия отечественного ОПК приступили к серийному производству, сообщает Минобороны России.
«Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству», — говорится в сообщении. Его цитирует РИА Новости.
В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает «Авангард», превышает скорость звука более чем в 20 раз.
Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечается в сообщении.
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