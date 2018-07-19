В Госдуме создали более 10 межпарламентских комиссий высокого уровня 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с послами стран Азии, Африки и Латинской Америки заявил, что в нижней палате создано более 10 межпарламентских комиссий высокого уровня.
"Мы большое значение отводим созданию межпарламентских комиссий высокого уровня. У нас таких комиссий больше 10 создано. За полгода мы создали такие совместные комиссии с Республикой Корея, с Ираном, в стадии завершения процесс создания комиссии с Бунденстагом ФРГ, пройдет перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции", — сообщил Володин.
По его словам, «эта форма достаточно эффективна», поскольку «обязывает работать по конкретной повестке». «Этот формат позволит продвинуться в развитии двусторонних отношений и межпарламентских связей», — полагает спикер.
Кроме того, Володин уточнил, что Госдума намерена активизировать работу с зарубежными коллегами не только по линии Групп дружбы, но и между комитетами и парламентскими фракциями. «Они смогут ежегодно совершать поездки для выстраивания взаимодействия с парламентами и политическими силами. Эта работа в комплексе будет более результативной», — заключил председатель Госдумы.