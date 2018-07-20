Первый трейлер 11-го сезона «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер

BBC поделилась полноценным минутным трейлером одиннадцатого сезона сериала «Доктор Кто» с Джоди Уиттакер в главной роли. Видео приурочено к San Diego Comic-Con 2018.

Доктор, ставший женщиной после регенерации, посетит иные миры и временные эпохи вместе с новыми друзьями. Ими стали Грэм, Райан и Ясмин, сыгранные Брэдли Уолшем, Тосином Коулом и Мэндип Гилл.

Впервые Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора можно было увидеть в специальном рождественском эпизоде «Дважды во времени» от 25 декабря 2017 года.

Премьера первого эпизода одиннадцатого сезона состоится осенью 2018 года.