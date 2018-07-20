Ещё
Первый трейлер 11-го сезона «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый трейлер 11-го сезона «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
BBC поделилась полноценным минутным трейлером одиннадцатого сезона сериала «Доктор Кто» с Джоди Уиттакер в главной роли. Видео приурочено к San Diego Comic-Con 2018.
Доктор, ставший женщиной после регенерации, посетит иные миры и временные эпохи вместе с новыми друзьями. Ими стали Грэм, Райан и Ясмин, сыгранные Брэдли Уолшем, Тосином Коулом и Мэндип Гилл.
Впервые Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора можно было увидеть в специальном рождественском эпизоде «Дважды во времени» от 25 декабря 2017 года.
Премьера первого эпизода одиннадцатого сезона состоится осенью 2018 года.
Игромания.ру: последние новости
Список персонажей SoulCalibur 6 пополнил Вольдо Райские игры: как попасть в Gamers Paradise? Новый конкурс Игромании Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds оскорбили корейцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста897
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Умерла Мария Спивак11
Фото кабинета Медведева удивило россиян113
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение