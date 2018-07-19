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В Ростовской области ищут пропавшую жительницу Кубани
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В Ростовской области ищут пропавшую жительницу Кубани 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Женщину ищут уже три года
52-летняя жительница Краснодарского края Николаенко Татьяна Федоровна пропала 11 октября 2015 года. Женщина проживала в станице Губская Мостовского района. Три года назад Татьяна вышла из дома и не вернулась. Следком Краснодарского края просит оказать помощь в поисках женщины. — Следствием установлено, что Татьяна Николаенко ушла с черным чемоданом, в котором хранила долговые расписки и другие ценности, — сообщили в донском следкоме. — При себе у нее был сотовый телефон марки «Samsung E180». Женщина одета в коричневую куртку с капюшоном, шерстяные серые гамаши и резиновые шлепки синего цвета. Татьяна невысокого роста, смуглая, при ходьбе сутулится. У женщины темные глаза, дугообразные брови, средний рот с приподнятыми уголками, прямой нос, овальные уши и губы средней толщины. Из особых примет — выступающий подбородок с небольшой ямкой. Волосы прямые, седые. Татьяна имеет звонкий голос, но речь у нее невнятная.
По факту исчезновения жительницы Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Если вы что-то знаете о судьбе пропавшей, просьба позвонить по телефону 8 (861–2) 25–77–69.
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