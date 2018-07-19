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Женская сборная России уступила венгеркам на ЧЕ по водному поло
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Женская сборная России уступила венгеркам на ЧЕ по водному поло 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России по водному поло в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата Европы в Барселоне (Испания) уступила команде Венгрии. Бронзовые призёры Олимпиады-2016 потерпели первое поражение на континентальном первенстве, до этого они обыграли Турцию, Сербию и Германию. Венгерки добыли свою третью победу на чемпионате Европы.
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Барселона. Группа B. Четвёртый тур  Венгрия — Россия — 8:7 (4:2, 2:2, 0:1, 2:2).
21 июля сборная России проведёт заключительный поединок групповой стадии с испанками. Для выхода в следующий этап соревнований необходимо попасть в первую четвёрку.
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