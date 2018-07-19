Женская сборная России уступила венгеркам на ЧЕ по водному поло

Сербию и Женская сборная России по водному поло в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата Европы в Барселоне ( Испания ) уступила команде Венгрии . Бронзовые призёры Олимпиады-2016 потерпели первое поражение на континентальном первенстве, до этого они обыграли Турцию Германию . Венгерки добыли свою третью победу на чемпионате Европы.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Барселона. Группа B. Четвёртый тур Венгрия — Россия — 8:7 (4:2, 2:2, 0:1, 2:2).

21 июля сборная России проведёт заключительный поединок групповой стадии с испанками. Для выхода в следующий этап соревнований необходимо попасть в первую четвёрку.