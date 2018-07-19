Ещё
В России создан самый большой строительный 3D-принтер в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создан самый большой строительный 3D-принтер в мире 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
На международной промышленной выставке Иннопром-2018 в Екатеринбурге российская компания «АМТ-Спецавиа» представила две новых модели строительных 3D-принтеров. Ключевая разница между моделями С-300 и С-500 в том, что высота подачи раствора у второй на 10 м выше и достигает 15 м. Это габариты 5-этажного здания, что и делает данный принтер самым крупным в мире на сегодняшний день. Рабочая площадка модели С-300 11,5х11,0х5,4 м., она предназначена для печати одно— и двухэтажных зданий. С моделью С-500 все куда интереснее, по умолчанию у нее те же габариты рабочей зоны, но на 10 м выше, однако при желании площадка увеличивается до 31,0х11,0х80,0 м. Это не опечатка, на сайте компании-производителя подчеркивается, что при использовании специальных креплений к фасаду здания можно нарастить высоту подъемников раствора до 80 м и строить мини-небоскребы.
В комплекте с самим строительным принтером идет станция подготовки и подачи бетона, которая обеспечивает монтаж конструкций со скоростью 2,5 куб.м. раствора в час. Точность позиционирования печатной головки всего 2 мм, толщина печатного слоя варьируется от 10 до 30 мм, ширина — 40-80 мм. По словам генерального директора АМТ-Спецавиа, Александра Маслова, бизнес давно делал запросы о создании принтеров для быстрой и эффективной печати многоэтажных зданий. Теперь такая возможность действительно появилась!
TechCult: последние новости
Rolls-Royce разрабатывает роботов-жуков для ремонта авиадвигателей изнутри Маленький робот Care-E поможет сориентироваться в любом аэропорту Великобритания представила концепцию «Tempest» — истребителя будущего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО155
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей231
Убийцу подлодок впервые показали на видео69
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы34
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение