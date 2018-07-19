В России создан самый большой строительный 3D-принтер в мире

На международной промышленной выставке Иннопром-2018 в Екатеринбурге российская компания «АМТ-Спецавиа» представила две новых модели строительных 3D-принтеров. Ключевая разница между моделями С-300 и С-500 в том, что высота подачи раствора у второй на 10 м выше и достигает 15 м. Это габариты 5-этажного здания, что и делает данный принтер самым крупным в мире на сегодняшний день. Рабочая площадка модели С-300 11,5х11,0х5,4 м., она предназначена для печати одно— и двухэтажных зданий. С моделью С-500 все куда интереснее, по умолчанию у нее те же габариты рабочей зоны, но на 10 м выше, однако при желании площадка увеличивается до 31,0х11,0х80,0 м. Это не опечатка, на сайте компании-производителя подчеркивается, что при использовании специальных креплений к фасаду здания можно нарастить высоту подъемников раствора до 80 м и строить мини-небоскребы.

В комплекте с самим строительным принтером идет станция подготовки и подачи бетона, которая обеспечивает монтаж конструкций со скоростью 2,5 куб.м. раствора в час. Точность позиционирования печатной головки всего 2 мм, толщина печатного слоя варьируется от 10 до 30 мм, ширина — 40-80 мм. По словам генерального директора АМТ-Спецавиа, Александра Маслова, бизнес давно делал запросы о создании принтеров для быстрой и эффективной печати многоэтажных зданий. Теперь такая возможность действительно появилась!