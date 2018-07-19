Житель Северного округа сэкономил средства городской казны и привел в порядок стелу

Буквы «П» и «Т» неизвестные украли на прошлой неделе

Поврежденную стелу, расположенную на въезде в микрорайон Первых Пятилеток в Северном округе, помог восстановить местный житель. На прошлой неделе с постамента конструкции исчезли две деревянные буквы.

Руководство округа обратилось в полицию, утраченные буквы предполагалось восстановить на будущей неделе, искали подрядчика. По словам главы Северного круга Гидаят Шукюров, житель Сульфата Дмитрий Ямулов добровольно и безвозмездно вызвался изготовить и прикрепить к стеле украденные буквы — «Т» и «П». Работа была выполнена в течение одного дня.

— Дмитрий Николаевич показал яркий пример любви к родному городу и родному району в частности. Стела снова обрела свой привычный облик. Поэтому хочется искренне поблагодарить этого человека за отзывчивость и оказанную помощь, — сказал Гидаят Шукюров.