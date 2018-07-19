Люк Шоу: Хочу доказать Моуринью, что мне по силам играть в стартовом составе

«У всех игроков будут одинаковые возможности, — приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. — Я смотрю на это именно так.

Предстоящие пять игр будут важны с точки зрения физической подготовки. Хочу доказать главному тренеру, что могу быть в команде. Когда все игроки к нам присоединяться, я хочу оставаться в стартовом составе. Пришло время доказать, что мне по силам играть в старте.

Предыдущие несколько лет получились неудачными. Я не смог добиться значительного прогресса. Когда я сломал ногу, я чувствовал себя в хорошей форме — тогда мне просто не повезло. Я знаю, на что способен, поэтому я все еще здесь. Не думаю, что меня бы оставили, если бы тренер не верил в меня».

Напомним, в прошлом сезоне Шоу провел 23 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует еще один год.