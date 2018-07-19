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Люк Шоу: Хочу доказать Моуринью, что мне по силам играть в стартовом составе
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Люк Шоу: Хочу доказать Моуринью, что мне по силам играть в стартовом составе 

Советский спорт 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о задачах на предсезонную подготовку.
«У всех игроков будут одинаковые возможности, — приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. — Я смотрю на это именно так.
Предстоящие пять игр будут важны с точки зрения физической подготовки. Хочу доказать главному тренеру, что могу быть в команде. Когда все игроки к нам присоединяться, я хочу оставаться в стартовом составе. Пришло время доказать, что мне по силам играть в старте.
Предыдущие несколько лет получились неудачными. Я не смог добиться значительного прогресса. Когда я сломал ногу, я чувствовал себя в хорошей форме — тогда мне просто не повезло. Я знаю, на что способен, поэтому я все еще здесь. Не думаю, что меня бы оставили, если бы тренер не верил в меня».
Напомним, в прошлом сезоне Шоу провел 23 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует еще один год.
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