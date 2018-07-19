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Потеря огромного якоря: бешеный разрыв цепи сняли на видео
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Потеря огромного якоря: бешеный разрыв цепи сняли на видео 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Cброс якоря на многотоннажном судне может превратиться в настоящее испытание для нервов. Вот что происходит, когда оператор лебедки допускает небольшую ошибку.
Скорее всего, якорь бросали на большой глубине. Тормозные колодки просто стерлись и оператор уже ничего не мог поделать с взбесившейся якорной цепью. Эта мощь впечатляет!
Одна из причин, почему так могло произойти — не сработал так называемый ленточный тормоз. Моряки дали барабану брашпиля сильно разогнаться, а резко блокировать цепь, летящую с такой скоростью, было бы еще опаснее.
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