Потеря огромного якоря: бешеный разрыв цепи сняли на видео

Cброс якоря на многотоннажном судне может превратиться в настоящее испытание для нервов. Вот что происходит, когда оператор лебедки допускает небольшую ошибку.

Скорее всего, якорь бросали на большой глубине. Тормозные колодки просто стерлись и оператор уже ничего не мог поделать с взбесившейся якорной цепью. Эта мощь впечатляет!

Одна из причин, почему так могло произойти — не сработал так называемый ленточный тормоз. Моряки дали барабану брашпиля сильно разогнаться, а резко блокировать цепь, летящую с такой скоростью, было бы еще опаснее.