Автобус №29 начнет заезжать на остановку «Совхоз „Тепличный“

Маршрутка будет делать дополнительную остановку только в выходные дни.

По субботам и воскресеньям маршрутки №29 станут заезжать на остановку «Совхоз „Тепличный“ в районе дома №20 по Шуйскому шоссе, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Дополнительная остановка автобусов, которую они будут делать на прямом и обратном пути следования, предусмотрена только в выходные дни и расположена неподалеку от Садового центра между остановочными пунктами „Автотехцентр СТК“ и „Хладокомбинат“.

— По многочисленным просьбам горожан администрация Петрозаводска достигла соответствующей договоренности с транспортной компанией ООО „АТП №4-Тосноавто“, обслуживающей 29 маршрут,

— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.