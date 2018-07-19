К. Лагард призвала «Группу 20» составить план совершенствования структуры глобальной торговли 

Вашингтон, 19 июля /Синьхуа/ — В среду директор-распорядитель международного валютного фонда /МВФ/ Кристин Лагард призвала определяющих политику «Группы 20» членов прекратить введение пошлин по принципу «око за око» и составить план совершенствования структуры глобальной торговли.
К. Лагард опубликовала статью на сайте фонда, в которой говорится, что МВФ еще в апреле предупреждал о вреде, который несет протекционизм глобальной экономике. К сожалению, этот ущерб стал реальностью.
Вскоре министры финансов и главы центробанков «Группы 20» проведут совещание в аргентинском Буэнос-Айресе. Директор-распорядитель МВФ призвала «Группу 20» воспользоваться этим шансом и прекратить введение пошлин по принципу «око за око», а также составить план совершенствования структуры глобальной торговли.