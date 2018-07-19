К. Лагард призвала «Группу 20» составить план совершенствования структуры глобальной торговли

Вашингтон, 19 июля / Синьхуа / — В среду директор-распорядитель международного валютного фонда / МВФ Кристин Лагард призвала определяющих политику «Группы 20» членов прекратить введение пошлин по принципу «око за око» и составить план совершенствования структуры глобальной торговли.

К. Лагард опубликовала статью на сайте фонда, в которой говорится, что МВФ еще в апреле предупреждал о вреде, который несет протекционизм глобальной экономике. К сожалению, этот ущерб стал реальностью.