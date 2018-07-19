Парламентарию не разрешили станцевать в думе

В эти минуты депутаты городской думы обсуждают резонансный вопрос о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Закинициатива вызвала эмоциональную дискуссию среди присутствующих. При этом недовольство повышением цен на билеты в трамваях и троллейбусах высказывали представители коммунистической партии.

«На трамваях можно не ездить, можно смотреть на них со стороны. Вот так вот встать — и смотреть. Пожалуйста, приходите работать в СГЭТ. У Вас есть опыт и знания, у нас его нет», — предложил Кудинов.

Депутату областной Думы Александру Анидалову , который несколько минут простоял у микрофона с поднятой рукой, слова так и не предоставили. Председатель Саратовской городской думы Виктор Малетин сначала упорно не замечал желания парламентария высказаться, а под конец обсуждения поинтересовался у коллег, хотят ли они услышать речь Анидалова. Большинство проголосовали отрицательно.

« Мне что, станцевать что ли надо, чтобы вы меня увидели? Вы не хотите услышать мнение областной Думы», — констатировал Анидалов, занимая место в зале.

Прокомментировать ситуацию взялся глава города Михаил Исаев , который охарактеризовал положение дел на предприятии «Саратовгорэлектротранс», как «предбанкротное».

«Вопрос повышения тарифа — всегда острый и резонансный. Всегда есть разные точки зрения. Мы сами понимаем, что эта мера, на сегодняшний день, вынужденная, просчитанная и, к сожалению, уже опоздавшая года три. Мы можем ждать обсуждения и решения комиссий и рабочих групп в областной Думе, но мы, все здесь присутствующие, отвечаем за то, как обеспечена перевозка наших горожан. К вам придут, но только вы будете показывать на областную власть. У нас сегодня в день до десяти аварий. У нас предприятие испытывает сложнейшую ситуацию. Этот тариф не решит вопрос. И мы с нашими коллегами понимаем, что это одна мера из комплекса. У нас сегодня город окутан автобусными маршрутами, и это тоже сказывается на работе нашего предприятия. Тот тариф, который мы сейчас поднимаем, только лишь поддержит его, а не решит вопрос глобально», — объяснил градоначальник.

Исаев также подчеркнул, что на оптимальный тариф СГЭТ сможет выйти только в течение ближайших двух лет.