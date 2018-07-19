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В России будут бить машины по-своему
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В России будут бить машины по-своему
Вести.Ru
4 минуты назад
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Фото:
Вести.Ru
Новая национальная методика краш-тестов может заменить европейские нормативы ударных тестов, которыми сегодня пользуются те же отечественные производители.
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