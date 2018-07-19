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Дополнительный выходной дадут работникам в Хабаровском крае
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Дополнительный выходной дадут работникам в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 45 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Дополнительный день отдыха может появиться у работников. Госдума в первом чтении поддержала поправки в Трудовой кодекс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Оплачиваемый выходной будут предоставлять раз в три года, его можно будет потратить на диспансеризацию.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения помогут реализовать «майский» указ Владимира Путина. Президент России поручил сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Ранее комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья рекомендовали принять законопроект.
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