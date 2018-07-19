Дополнительный выходной дадут работникам в Хабаровском крае

Дополнительный день отдыха может появиться у работников. Госдума в первом чтении поддержала поправки в Трудовой кодекс, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Оплачиваемый выходной будут предоставлять раз в три года, его можно будет потратить на диспансеризацию.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения помогут реализовать «майский» указ Владимира Путина . Президент России поручил сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья рекомендовали принять законопроект.