В Ленинском районе управляющую компанию оштрафована за мусор

За захламленную площадку для мусорных контейнеров на ул. Учумская, 3 директор УК «Новый вектор» привлечен к административной ответственности. Комиссия выписала ему штраф в 30 тысяч рублей. Это была уже крайняя мера. До этого сотрудники администрации Ленинского района не раз делали замечания и предупреждали управляющую компанию, но реакции не последовало.

«Управляющие компании обязаны содержать мусорные стоянки, составлять план-график вывоза мусора так, чтобы территория была чистой. К сожалению, не все могут похвастать ответственным отношением к своим обязанностям. Поэтому нерадивых работников управляющих компаний мы будем привлекать к административной ответственности», — заявил руководитель администрации района Андрей Бардаев.

Напомним, о захламлении мусорных стоянок красноярцы могут сообщать в районные администрации. За нарушение правил благоустройства должностному лицу полагается штраф до 30 тысяч рублей, а юридическому — до 100 тысяч рублей.

Фото: vk.com/live_kras