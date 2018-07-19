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В Ленинском районе управляющую компанию оштрафована за мусор
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В Ленинском районе управляющую компанию оштрафована за мусор 

sibnovosti.ru 45 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
За захламленную площадку для мусорных контейнеров на ул. Учумская, 3 директор УК «Новый вектор» привлечен к административной ответственности. Комиссия выписала ему штраф в 30 тысяч рублей. Это была уже крайняя мера. До этого сотрудники администрации Ленинского района не раз делали замечания и предупреждали управляющую компанию, но реакции не последовало.
«Управляющие компании обязаны содержать мусорные стоянки, составлять план-график вывоза мусора так, чтобы территория была чистой. К сожалению, не все могут похвастать ответственным отношением к своим обязанностям. Поэтому нерадивых работников управляющих компаний мы будем привлекать к административной ответственности», — заявил руководитель администрации района Андрей Бардаев.
Напомним, о захламлении мусорных стоянок красноярцы могут сообщать в районные администрации. За нарушение правил благоустройства должностному лицу полагается штраф до 30 тысяч рублей, а юридическому — до 100 тысяч рублей.
Фото: vk.com/live_kras
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