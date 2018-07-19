СМИ: Япония под давлением США намерена отказаться от иранской нефти

Японские нефтяные компании рассматривают вопрос о возможности отказа от закупок иранской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету «Никкэй».

Как стало известно, власти США направили требования компаниям JXTG Holdings, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и другим свести к нулю уровень закупок иранской нефти.

Японии и Отмечается, что МИД министерство экономики приступили к переговорам с США о выводе японских компаний из-под действия американских санкций, распространяющихся на сделки по иранской нефти.