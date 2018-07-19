Сурайкин объяснил свой пикет у Госдумы требованием прекратить обманывать пенсионеров 

«Я пришел ко входу в Госдуму и встал с одиночным пикетом с требованием прекратить обманывать пенсионеров и начать реально бороться за их права», — заявил газете ВЗГЛЯД лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. В четверг с утра возле Госдумы проходит серия одиночных пикетов по пенсионной тематике.
В четверг с девяти часов утра около здания Госдумы проходят одиночные пикеты по пенсионной тематике. В частности, на них вышли представители «Коммунистов России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены профсоюзов Соцпроф и Конфедерации труда России (КТР).
Как сообщил лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, в партии глубоко возмущены тем, что «депутаты-коммунисты из КПРФ ограничиваются только разговорами вместо того, чтобы реально действовать и предложить нормальный вариант реформы, отстоять права пенсионеров, добиваться резкого повышения пенсий». «Поэтому единственный легальный способ борьбы без предварительных разрешений, чтобы нас услышали — это проведение одиночных пикетов», — сказал Сурайкин.
Политик добавил, что вместе с ним к Госдуме пришли его товарищи, которые позже будут по очереди участвовать в таких же одиночных пикетах. «Мы будем сменять друг друга в течение нескольких часов. Будем надеяться, что нас услышат господа депутаты и начнут реально бороться за права пенсионеров», — уточнил Сурайкин.
Кроме этого Сурайкин особо отметил роль депутата от КПРФ, руководителя московского горкома партии Валерия Рашкина. «У Рашкина своя песня. Он очень много лет заявляет разные лозунги, но редко что делает, он действует в своих интересах. Я не обращаю внимания на демагогов. Мы должны сами действовать и бороться за права простых людей», — пояснил Сурайкин.
Он убежден, что депутаты от КПРФ, «если у них есть хоть капля совести, должны начать реально бороться, имея такие полномочия в Госдуме, и добиться изменения этой ужасной реформы, добиться резкого повышения пенсионных выплат».
В свою очередь председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков сказал газете ВЗГЛЯД, что изменения в пенсионном обеспечении назрели, но нужно «взвешенно подходить к тому, чтобы подобный закон не разрушил баланс благополучия тех людей, которых затрагивает данный закон».
«Необходимо внести ряд поправок, которые каким-то образом облегчат работу законодателей, госорганов и учтут все пожелания людей. Мы ждем, чтобы депутаты очень внимательно подошли к рассмотрению данного закона, соизмеряли свою будущую жизнь и жизнь своих родителей с тем, с чем они могут столкнуться после введения такого закона. Задача нашей партии в том, чтобы существующие пенсионеры жили достойно, чтобы они могли жить спокойно без возмущений», — отметил Бураков.
Он сообщил, что подобные пикеты и другие мероприятия по пенсионной тематике продолжатся. Бураков напомнил, что в ходе прошедших обсуждений в регионах одни члены партии были против предлагаемых изменений, а другие — за.
«Для пенсионеров в глубинке, получающих до 7-9 тысяч рублей, для них 1000 рублей — очень значительные деньги. Для тех, кто получает ведомственные и другие (повышенные) пенсии — тысяча рублей ничего не значит. Но для большинства пенсионеров — это уже много. Но мы не говорим, что эта сумма достаточна для хорошей жизни. Мы должны думать о том, какая будет инфляция, будут ли сохранены социальные льготы, какие льготы могут появиться. Качество социальных и медицинских услуг должно быть в полном объеме», — подытожил Бураков.
Представители КТР в своем пикете потребовали от депутатов «гарантий занятости и повышения дохода трудящихся». В частности, ее представители вышли с пикетами «За достойные зарплаты, рабочие места и сохранение пенсионных прав». С аналогичными требованиями вышел Соцпроф. А представители Партии пенсионеров поддержали законопроект. Они отметили, что предлагаемые правительством изменения предусматривают повышение пенсий выше уровня инфляции.
Накануне Счетная палата обнаружила несколько недостатков в законопроекте по реформе социального обеспечения, но концептуальных замечаний к документу нет. Об этом говорится в письме на имя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, подписанном главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Во вторник комитет Госдумы по труду и социальной политике на заседании поддержал предложенный Кабмином законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин. Фракция «Единая Россия» приняла решение консолидированно голосовать за пакет проектов об изменениях в пенсионное законодательство.