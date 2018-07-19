Сурайкин объяснил свой пикет у Госдумы требованием прекратить обманывать пенсионеров

«Я пришел ко входу в Госдуму и встал с одиночным пикетом с требованием прекратить обманывать пенсионеров и начать реально бороться за их права», — заявил газете ВЗГЛЯД лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин . В четверг с утра возле Госдумы проходит серия одиночных пикетов по пенсионной тематике.

В четверг с девяти часов утра около здания Госдумы проходят одиночные пикеты по пенсионной тематике. В частности, на них вышли представители «Коммунистов России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены профсоюзов Соцпроф и Конфедерации труда России (КТР).

Как сообщил лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, в партии глубоко возмущены тем, что « депутаты-коммунисты из КПРФ ограничиваются только разговорами вместо того, чтобы реально действовать и предложить нормальный вариант реформы, отстоять права пенсионеров, добиваться резкого повышения пенсий». «Поэтому единственный легальный способ борьбы без предварительных разрешений, чтобы нас услышали — это проведение одиночных пикетов», — сказал Сурайкин.

Политик добавил, что вместе с ним к Госдуме пришли его товарищи, которые позже будут по очереди участвовать в таких же одиночных пикетах. «Мы будем сменять друг друга в течение нескольких часов. Будем надеяться, что нас услышат господа депутаты и начнут реально бороться за права пенсионеров», — уточнил Сурайкин.

Кроме этого Сурайкин особо отметил роль депутата от КПРФ, руководителя московского горкома партии Валерия Рашкина . «У Рашкина своя песня. Он очень много лет заявляет разные лозунги, но редко что делает, он действует в своих интересах. Я не обращаю внимания на демагогов. Мы должны сами действовать и бороться за права простых людей», — пояснил Сурайкин.

Он убежден, что депутаты от КПРФ, «если у них есть хоть капля совести, должны начать реально бороться, имея такие полномочия в Госдуме, и добиться изменения этой ужасной реформы, добиться резкого повышения пенсионных выплат».

В свою очередь председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков сказал газете ВЗГЛЯД, что изменения в пенсионном обеспечении назрели, но нужно «взвешенно подходить к тому, чтобы подобный закон не разрушил баланс благополучия тех людей, которых затрагивает данный закон».

«Необходимо внести ряд поправок, которые каким-то образом облегчат работу законодателей, госорганов и учтут все пожелания людей. Мы ждем, чтобы депутаты очень внимательно подошли к рассмотрению данного закона, соизмеряли свою будущую жизнь и жизнь своих родителей с тем, с чем они могут столкнуться после введения такого закона. Задача нашей партии в том, чтобы существующие пенсионеры жили достойно, чтобы они могли жить спокойно без возмущений», — отметил Бураков.

Он сообщил, что подобные пикеты и другие мероприятия по пенсионной тематике продолжатся. Бураков напомнил, что в ходе прошедших обсуждений в регионах одни члены партии были против предлагаемых изменений, а другие — за.

«Для пенсионеров в глубинке, получающих до 7-9 тысяч рублей, для них 1000 рублей — очень значительные деньги. Для тех, кто получает ведомственные и другие (повышенные) пенсии — тысяча рублей ничего не значит. Но для большинства пенсионеров — это уже много. Но мы не говорим, что эта сумма достаточна для хорошей жизни. Мы должны думать о том, какая будет инфляция, будут ли сохранены социальные льготы, какие льготы могут появиться. Качество социальных и медицинских услуг должно быть в полном объеме», — подытожил Бураков.

Представители КТР в своем пикете потребовали от депутатов «гарантий занятости и повышения дохода трудящихся». В частности, ее представители вышли с пикетами «За достойные зарплаты, рабочие места и сохранение пенсионных прав». С аналогичными требованиями вышел Соцпроф. А представители Партии пенсионеров поддержали законопроект. Они отметили, что предлагаемые правительством изменения предусматривают повышение пенсий выше уровня инфляции.

Накануне Счетная палата обнаружила несколько недостатков в законопроекте по реформе социального обеспечения, но концептуальных замечаний к документу нет. Об этом говорится в письме на имя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова , подписанном главой Счетной палаты Алексеем Кудриным