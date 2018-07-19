Юные уральцы побывали на заводе Airbus в Тулузе

Десять победителей юбилейного X конкурса детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!» от корпорации «ВСМПО-Ависма» , побывали во Франции . Для многих из них это была не только первая в жизни поездка за рубеж, но и первый перелет.

За десять дней подростки посетили экскурсии по Парижу и долине Луары, где расположены роскошные резиденции королевских семей Франции. В парижском Диснейленде они покатались на американских горках, увидели парад героев мультфильмов производства студии «Дисней» и замок Спящей Красавицы, сообщили "Уралинформбюро" в корпорации «ВСМПО-Ависма».

Больше всего юных уральцев поразила экскурсия на завод мирового авиастроительного концерна Airbus в Тулузе . Там они посетили музей авиации, цех сборки самого большого и вместительного на сегодня самолета в мире А380 и выставочный павильон, где представлены макеты салонов с невообразимым интерьером.

"Самые яркие впечатления от поездки — это, конечно, экскурсия на Airbus и по улочкам Парижа. Увидеть, как собирают самый большой в мире самолет, не доводилось, наверное, еще никому. И мы даже представить себе не могли, что салон самолета может быть таким роскошным и комфортабельным, каким могут сделать его на заводе Airbus. Теперь, когда мы увидели эту сказку своими глазами, у нас появилась новая мечта — полететь на А380 первым классом! Впечатления от увиденного бомбические. Нас переполняет гордость за корпорацию «ВСМПО-Ависма», которая также участвует в создании самолета мечты!" — поделились впечатлениями жительницы Верхней Салды Мария Малышева и Алена Суслова.

За четыре дня на морских пляжах небольшого городка Палава Ле Фло на юге Франции дети вдоволь накупались и собрали коллекцию необычных ракушек.