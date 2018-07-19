Жириновский выступил против изменений в пенсионной системе

«Наши граждане категорически против, а мы представляем здесь наших граждан, — сказал Жириновский. — Пенсионерам сказали, что они будут работать ещё 10 лет, это воспринимается хуже, чем монетизация льгот». По словам лидера ЛДПР, люди и так работают по 40 лет, и ждут пенсии, чтобы «хоть несколько лет побыть свободным и отдохнуть», поэтому выступают против увеличения возраста выхода на пенсию. Если же в бюджете не хватает денег, Владимир Жириновский предложил вернуть капитал из-за рубежа и из теневой экономики.

Госдума на пленарном заседании 19 июля рассмотрит закон об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ был внесён правительство 16 июня и предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, и для женщин — до 63 лет.