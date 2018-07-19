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Сенатор попросил Минюст обеспечить СИЗО и колонии колясками для детей
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Сенатор попросил Минюст обеспечить СИЗО и колонии колясками для детей 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов просит обеспечить находящихся в следственных изоляторах и исправительных колониях женщин колясками и переносками для детей. Как сообщил в четверг корреспонденту ТАСС сам Кутепов, соответствующее письмо он направил министру юстиции России Александру Коновалову.
В своем письме Кутепов просит «изменить нормы вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах». Он также напомнил, что в прошлом году Совет Федерации принял постановление, в котором "Минюсту РФ было рекомендовано, в частности, подготовить предложения по улучшению материально-бытовых условий нахождения подозреваемых и обвиняемых женщин с детьми в следственных изоляторах и колониях уголовно-исполнительной системы".
Речь идет о том, чтобы «дети в возрасте до 3 лет обеспечивались коляской, соответствующей возрасту ребенка», а дети младше 12 месяцев — еще и переноской, пояснил Кутепов. При этом приказ Минюста о вещевом довольствии заключенных, в который и предлагается внести изменения, распространяется не только на колонии, но и на СИЗО.
При исправительных учреждениях России работают 13 домов ребенка, в которых проживают 668 детей.
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