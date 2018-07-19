Сенатор попросил Минюст обеспечить СИЗО и колонии колясками для детей

В своем письме Кутепов просит «изменить нормы вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах». Он также напомнил, что в прошлом году Совет Федерации принял постановление, в котором " Минюсту РФ было рекомендовано, в частности, подготовить предложения по улучшению материально-бытовых условий нахождения подозреваемых и обвиняемых женщин с детьми в следственных изоляторах и колониях уголовно-исполнительной системы".

Речь идет о том, чтобы «дети в возрасте до 3 лет обеспечивались коляской, соответствующей возрасту ребенка», а дети младше 12 месяцев — еще и переноской, пояснил Кутепов. При этом приказ Минюста о вещевом довольствии заключенных, в который и предлагается внести изменения, распространяется не только на колонии, но и на СИЗО

При исправительных учреждениях России работают 13 домов ребенка, в которых проживают 668 детей.