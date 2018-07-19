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«Нефтехимик» взял на сбор в Финляндию 29 хоккеистов
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«Нефтехимик» взял на сбор в Финляндию 29 хоккеистов 

SPORT24.ru 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Нефтехимик» вылетел в Финляндию на двухнедельный сбор. Команда будет тренироваться в городе Иматра. Тренерский штаб «Нефтехимика» на сборы взял 29 игроков.
Вратари: Илья Ежов, Андрей Макаров, Ильнур Абдулхаков;
Защитники: Александр Брынцев, Адам Полашек, Андрей Сергеев, Дмитрий Огурцов, Алексей Волгин, Дамир Шарипзянов, Камиль Фазылзянов, Александр Сорокин, Глеб Семёнов, Тимур Фаткуллин;
Нападающие: Эмиль Галимов, Андрей Нестрашил, Александр Авцин, Илья Аркалов, Ильдар Шиксатдаров, Йонас Няттинен, Павел Куликов, Микаэль Руохомаа, Павел Порядин, Юусо Пуустинен, Павел Здунов, Марат Хайруллин, Булат Шафигуллин, Богдан Якимов, Рафаэль Бикмуллин, Евгений Скачков.
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