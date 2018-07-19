Group-IB: за кибератакой на ПИР-банк стоит хакерская группа MoneyTaker

За хакерской атакой на российский ПИР-банк с целью похитить несколько десятков миллионов рублей стоит преступная группа MoneyTaker, сообщили в пресс-службе в Group-IB.

«Group-IB установила, что за атакой на российский ПИР-банк и попыткой хищения нескольких десятков миллионов рублей стоит преступная группа MoneyTaker», — сообщили в Group-IB.

В сообщении уточняется, что попытка взлома произошла в ночь с 3 на 4 июля. По заявлению банка, деньги были выведены на пластиковые карты физлиц в 17 банках, большую часть средств преступники обналичили в ночь хищения. После этого злоумышленники попытались «закрепиться» в сети банка для подготовки последующих атак, однако специалисты установили источник атаки и устранили проблему.

Великобритании и MoneyTaker — хакерская группа, которая совершала атаки на банки в России США . В США средний ущерб от одной атаки составлял $500 000. В России средний объем выведенных средств — 72 млн рублей. Помимо денег злоумышленники похищают документацию о системах межбанковских платежей, необходимую для подготовки дальнейших атак.