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Главу батальона ДПС по округу в Москве арестовали по делу о мошенничестве
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Главу батальона ДПС по округу в Москве арестовали по делу о мошенничестве 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал арест руководителя батальона ДПС ГИБДД САО Москвы Андрея Белоусова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", — сказали в суде.
Согласно данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Одновременно суд отправил под домашний арест подполковника Виталия Мамонова, который расследует дело бывшего сотрудника «Синергии» Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть.
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