Главу батальона ДПС по округу в Москве арестовали по делу о мошенничестве

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Мещанский суд Москвы санкционировал арест руководителя батальона ДПС ГИБДД САО Москвы Андрея Белоусова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", — сказали в суде. Согласно данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Одновременно суд отправил под домашний арест подполковника Виталия Мамонова, который расследует дело бывшего сотрудника «Синергии» Михаила Исаханова , сбившего на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть.