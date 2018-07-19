Кто такая Мария Бутина?

На этой неделе в США по подозрению в связях с иностранным правительством и осуществлении незаконной агентской деятельности на территории страны была задержана россиянка Мария Бутина.

18 июля ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

На суде, где в материалах дела под своим настоящим именем фигурировала только Бутина, ее адвокат Роберт Дрисколл заявил, что Мария сотрудничала и с американскими спецслужбами, передав им только в апреле текущего года больше 8000 страниц документов.

Однако это не помогло восстановить реноме Марии в глазах судьи, который постановил заключить подозреваемую в шпионаже россиянку под стражу без права внесения залога.

О том, кто такая Мария Бутина, и как она оказалась в США, в материале «Ридуса»

Детство и юность

Согласно анкете девушки на сайте журнала «Сноб», ее отец преподавал в аспирантуре алтайского Политехнического Университета имени И. И. Ползунова, после чего ушел в предпринимательство. Мать трудилась инженером-энергетиком на одном из местных предприятий.

Еще со школьной скамьи Мария проявляла свою активную гражданскую позицию: с 14 лет она совмещала должности лектора и директора школьного музея, в старших классах выступила в роли организатора школ дебатов в Барнауле.

В 2005 году она с серебряной медалью окончила городскую гимназию № 22 с углубленным изучением английского языка.

Студенчество

В том же году 17-летняя Мария поступает на факультет политических наук Алтайского государственного университета.

В 2007-ом она становится редактором сайта факультета, а через год направляется на повышение и начинает работать корреспондентом отдела политики в краевой газете «№ 1. Ваша газета на Алтае ».

В 2008 году Марию замечают, и она становится советником члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко — крупного предпринимателя, ведущего бизнес в мебельной, гостиничной и сфере кино. На тот момент в Общественной палате он руководил комиссией по формированию здорового образа жизни, спорту, туризму и молодежной политике, сообщает сайт ведомства.

По информации газеты «Известия» отец Бутиной, Валерий, также занимался производством мебели.

В том же году девушка уже сама получает мандат ОП, избравшись от Алтайской краевой общественной молодежной организации «Лига студентов АлтГУ».

Взрослая жизнь и переезд в Москву

Общественную палату Мария Бутина покидает в 2010 году. Тогда же, осенью, она регистрирует ИП и начинает заниматься мебельным бизнесом на Алтае.

В разных источниках сообщается о нескольких возможных вариантах возникновения первоначального капитала девушки. Два основных — помощь отца и кредит.

Так или иначе, через два года в ее собственности окажется уже 7 розничных мебельных магазинов, которые она, получив диплом аспиранта в сфере политических наук, благополучно продаст и отправится в Москву.

На этом жизненном этапе Марии стоит отметить одну важную веху, которая со временем сыграет важную роль в ее карьере общественника.

Будучи дочерью заядлого охотника, в 2010 году Бутина создает региональное движение «Право на оружие», выступающее за смягчение законодательства в области ношения огнестрельного оружия.

Впоследствии оно станет крупной федеральной общественной организацией.

Москва и знакомство с Торшиным

В 2012 году Мария приезжает в столицу, где становится помощницей члена Совфеда от республики Марий-Эл — тоже заядлого охотника — Александра Торшина.

В этом же году они готовят совместный доклад «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», который не находит широкого одобрения в Совете Федерации на фоне недавнего расстрела мирных граждан в кинотеатре Аврора штата Колорадо.

Тем не менее, Мария начинает плотно сотрудничать с Национальной стрелковой ассоциацией США (НСА), членом которой на тот момент уже является ее ментор. По свидетельствам иностранных журналистов, девушка участвовала в организации приемов делегаций НСА в России

В один момент она, вслед за Торшиным, получает статус пожизненного члена организации.

В 2014 году Мария складывает полномочия председателя правления «Права на оружие», оставаясь в числе членов руководящего органа.

Деятельность в НСА и отъезд в США Совместно с Торшиным Мария продолжает активное сотрудничество с Национальной стрелковой ассоциацией, где в статусе пожизненных членов они регулярно принимают участие в съездах, сообщает BBC.

Летом 2015 года консервативный американский журнал The National Interest публикует англоязычную статью Марии, в которой она рассуждает о пользе победы кандидата-республиканца на выборах 2016 года с точки зрения налаживания российско-американских отношений.

Тогда же Бутиной, присутствовавшей на встрече Дональда Трампа с избирателями Лас-Вегаса, удается в микрофон задать вопрос кандидату в президенты. Он станет одним из первых, касающихся отношения Трампа к России, на которые он ответит во время избирательной компании.

В следующем, 2016 году Мария Бутина по студенческой визе F-1 отправиться учиться на специалиста по международным отношениям в Американском университете.