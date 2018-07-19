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Трасса «Амур» вошла в топ-10 маршрутов для путешественников
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Трасса «Амур» вошла в топ-10 маршрутов для путешественников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британская газета The Guardian составила список лучших маршрутов для любителей путешествовать на автомобиле. Наряду с Чили, Луизианой и Трансильванией в него вошла трасса «Амур». Авторы обзора предлагают проехать по ней от Читы до Владивостока. (На самом деле трасса ведет из Читы в Хабаровск — прим. ФП) Путешествие длиной почти в 2900 километров познакомит читателей с суровой красотой южной Сибири, отмечает издание. «Тихая дорога проходит мимо болот, лиственниц, елей и берез, сквозь которые можно видеть панорамы, простирающиеся до горизонта», — говорится в статье. Путешественникам рекомендуется приезжать в Сибирь во второй половине апреля, чтобы избежать гололеда. Кроме того им советуют соблюдать скоростной режим. Это поможет избежать внимания российских автоинспекторов. Издание отмечает, что в путешествии можно останавливаться как в крупных городах (Чита, Хабаровск, Владивосток), так и в небольших (Чернышевск, Сковородино, Белогорск). Авторы статьи также отмечают, что в придорожных ресторанах по всему маршруту предлагается сытный борщ с кусками свежего хлеба.
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