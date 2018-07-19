Болевой порог. Алису Буценко спасет операция на позвоночнике

На улицу 15-летняя Алиса из подмосковного Клина выходит только в безразмерных толстовках с капюшоном или просторных футболках — чтобы замаскировать свою спину, изогнутую буквой S. И это не метафора. У Алисы прогрессирующий сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение оказалось бесполезным, искривление прогрессирует, девочка страдает от постоянной боли. Спасти Алису поможет сложная операция с установкой на позвоночник дорогой металлоконструкции. Но ее цена для родителей девочки непомерно высока.

Украину. Родители Алисы расстались, когда девочке было восемь лет. Расстались мирно, договорились, что ребенок останется с отцом, в подмосковном Клину, а лето будет проводить у мамы, в Николаеве. С тех пор Алиса так и живет на две страны — Россию

С раннего детства Алиса была активной: гоняла на велосипеде, каталась на коньках и серьезно занималась танцами, даже участвовала в областных конкурсах. До 13 лет проблем со спиной не было. Вернее, их не замечали.

— Три года назад я, как обычно, летом поехала к маме, — вспоминает Алиса. — Когда я переодевалась, мама увидела, что у меня торчит правая лопатка, и очень испугалась. На следующий день мы пошли в больницу, меня положили на обследование.

В детской больнице в Николаеве девочке сделали рентгенографию, по результатам которой диагностировали сколиоз 3-й степени, S-образное искривление оси позвоночника, оформили инвалидность. Девочке рекомендовали наблюдение хирурга-ортопеда по месту жительства, запретили физические нагрузки. Прописали ЛФК, массаж, бассейн и ношение корсета Шено 23 часа в сутки.

Это стало шоком и для Алисы, и для ее родителей.

— Буквально за год до этого мы с дочкой отдыхали на море, купались, у нее все было в порядке. Недоглядел, — с горечью говорит Анатолий, папа девочки.

Даже в танцевальной студии, где занималась Алиса, никто не увидел, что спина девочки приобретает неестественные изгибы.

— Дочка выполняла все рекомендации, носила корсет, а улучшений не было. Корсет причинял ей сильную боль. Но Алиса была готова терпеть любые мучения, лишь бы выправить позвоночник, — рассказывает Анатолий.

Они перепробовали все виды лечения. Мама по совету знакомых возила дочь в Одессу к специалисту, который разработал собственные методики коррекции сколиоза — комплекс гимнастических упражнений и специальную терапию. Но девочке становилось только хуже.

Алиса жаловалась на боль в спине, не могла долго сидеть на уроке. Ей стало трудно ходить и стоять. Начались проблемы с дыханием.

Анатолий повез дочь на обследование в Московскую областную детскую больницу. Рентген показал, что искривление заметно прогрессировало и сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени.

Девочку направили на консультацию в московский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Хирург, проводивший обследование, сказал, что Алиса интенсивно растет, мышечный корсет недостаточно сформирован, искривление очень большое. Поэтому корсет и гимнастика не помогут — болезнь прогрессирует, уже началась деформация грудной клетки, сдавлены внутренние органы. Девочке необходима операция — установка металлоконструкции на позвоночник.

— Когда я долго хожу, у меня начинает здесь колоть, — Алиса показывает на левую лопатку. — Эта боль проходит по всему телу, как острая судорога.

Болезнь ломает не только тело, но и характер. Еще недавно открытая, веселая, общительная девочка стала замыкаться в себе. Она не хочет лишний раз выходить на улицу, стесняется посещать бассейн — ей кажется, будто все смотрят на ее искривленную спину.

— Мне надоела эта бесформенная одежда, потому что она всегда плохо сидит, — признается Алиса. — Хуже всего постоянная мучительная боль. Но я стараюсь терпеть — готовлюсь к поступлению в колледж на отделение графического дизайна.

Без хирургического вмешательства девочке грозит тяжелая инвалидность. Но металлоконструкция дорогая, из госбюджета она не оплачивается. Заработка родителей не хватит, чтобы оплатить конструкцию. Но спасти девочку в наших силах. Давайте сделаем это.

Для спасения Алисы Буценко не хватает 1 202 738 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов Москва ): «Алисе необходима срочная операция — хирургическая коррекция грудопоясничного отдела позвоночника с установкой фиксирующей металлоконструкции. Операцию следует провести как можно скорее — в противном случае искривление будет прогрессировать, нарушится работа органов грудной клетки, девочке будет угрожать тяжелая инвалидность. Прогноз лечения благоприятный, после периода адаптации Алиса сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге».

Стоимость операции 1 396 048 руб. 105 770 руб. собрали слушатели радио «Говорит Москва» . 87 540 руб. собрали читатели rusfond.ru и 360tv.ru . Не хватает 1 202 738 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Алисе Буценко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также в 170 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на „Первом“.

Всего собрано свыше 11,772 млрд руб. В 2018 году (на 12 июля) собрано 838 122 543 руб., помощь получили 1222 ребенка.

В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.