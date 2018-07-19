Приморье нуждается в трудовых мигрантах

В динамично развивающемся Приморье готовы предложить работу не только соискателям из других регионов, но и трудовым мигрантам из других стран. Согласно прогнозам, которые делают в Агентстве по развитию человеческого капитала, к 2025 году на Дальнем Востоке планируется трудоустроить более 120 тыс. работников на созданных рабочих местах: около половины необходимых трудовых ресурсов планируется привлечь из других регионов России и мира.

В ближайшие четыре года на Дальнем Востоке может быть создано более 90 тыс. рабочих мест, половину которых обеспечат резиденты территорий опережающего развития, треть — предприятия свободного порта Владивосток . Только в логистической и транспортной сферах появится более 12 тыс. новых рабочих мест. Уже сейчас средний размер оплаты труда в отрасли составляет около 50 тысяч рублей. Среди всех вакансий Владивостока на категорию «Логистика / ВЭД / Склад» приходится около 7%, на категорию «Транспорт / Автосервис» — 5%.

В настоящее время наиболее быстрорастущими отраслями экономики региона, которые будут в ближайшей перспективе определять расстановку сил на рынке труда, являются добыча полезных ископаемых, нефте— и газопереработка, строительство, машиностроение, рыболовство, производство аквакультуры, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм.

Украины, Таджикистана, Армении, КНДР, Собственными силами Дальнему Востоку заявленные точки роста не покорить. Численность местного населения (и экономически активного) пополняется преимущественно за счет мигрантов из других стран. Например, в Приморский край приезжают трудиться граждане Узбекистана КНР . Они заняты преимущественно в строительной сфере, на обрабатывающем производстве, в сельском хозяйстве.

Из российских регионов на Дальний Восток едут в основном квалифицированные специалисты, которым работодатель может предложить высокую заработную плату, компенсацию проезда и другие льготы. В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке фиксируют переезд специалистов из Астраханской, Кемеровской, Белгородской, Тамбовской, Челябинской областей и некоторых других регионов.

Чтобы обеспечить экономику региона трудовыми ресурсами, Дальнему Востоку необходимо использовать имеющийся потенциал. Вопрос подготовки кадров в стенах местных учебных заведений для нужд дальневосточной промышленности обсудят на Восточном экономическом форуме. Он пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. В Министерстве по развитию Дальнего Востока готовят соглашения, направленные на улучшение взаимодействия учебных заведений с местными предприятиями.