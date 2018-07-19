Чистый воздух при отсутствии денег. Почему молодежь не мечтает жить на селе

Говорит село

Перед началом форума корреспонденту РИА «ФедералПресс» удалось кулуарно разузнать мнения глав сел и жителей глубинки о том, чего же на самом деле не хватает для благополучного и счастливого проживания в сельских территориях.

«Село должно в первую очередь обеспечить работой. Люди уезжают, потому что нет работы. Кроме того, по нашим опросам, двум из трех человек не хватает для нормальной жизни на селе инфраструктуры: медицины, школы, качественного образования, объектов для спорта и отдыха. Но не решающий все же фактор. Что греха таить, мы, люди на селе, немножко ущемлены по сравнению с городскими. Системы развлечений нам явно не хватает. У нас в области практикуется ежегодный мини-форум медсестер: это распределение по районам, так называемое «сватанье», когда мы рассказываем, как у нас хорошо в районе. Я рассказал как-то о том, что у нас есть многое для благополучной жизни. Так из 70 девушек заинтересовались только две, да и то потом даже не перезвонили. Но я предполагаю, что это показатель общего отношения к селу по всей России . Молодежь, увы, хочет жить в городах».

Член Российского союза сельской молодежи Игорь Шугуров ( Курганская область ):

«Для социального развития села надо, чтобы люди были и умнее, и ответственнее. Нужна инфраструктура. Надо, чтобы народ развивался посредством кружков дополнительного образования и хорошего образования в школах. Чтобы люди возвращались в села после окончания вузов в городах, нужно создавать необходимые условия для жизни. Должны быть дороги, газификация, водоснабжение. Отличие деревни от города в том, что все друг друга знают, а это значит, что возникает ответственность перед своими соседями и своими друзьями».

«Сегодня только начинается реализация программы развития сел от 100 до 1000 человек. Пока главная ставка сделана на развитие сел с населением более 1000 человек. Было бы очень хорошо для деревенской жизни, если бы в России хотя бы один год объявили Годом села. Это позволило бы появиться специальным госпрограммам. Не хватает элементарного финансирования. Не хватает дорог, детских площадок, спортивных площадок. И молодежь попросту остается незамеченной как бы. Задержать на селе людей может только жилье, качественное здравоохранение. Дети на селе не избалованные: они будут трудиться, заниматься спортом и достигать хороших результатов, чтобы отстаивать честь нашей родины. Нужны хорошие зарплаты. У нас коммуналка по средней двухкомнатной квартире стоит 7 тысяч рублей в месяц».

Глава муниципального образования Заглядино ( Оренбургская область ) Эдуард Гарейшин:

«Если не хотите поддерживать жизнь на селе, то чего людей мучить — сконцентрируйте их в более крупных селах. Приведу пример. Рядом стоят две деревни. В одной асфальт есть, а в другой нет. Там, где есть асфальт, люди остаются жить, и дома довольно дорогие, а туда, где асфальта нет, деревня «кончается». Молодежи сегодня, конечно же, охота в город. Песочек стряхнул с ботинок, и все трудности закончились. А на селе надо не песочек стряхивать. В деревню насильно сегодня не притащишь. Людям на селе нужна такая зарплата, чтобы они могли в кино в город на своей машине ездить. Людям нужны дома, но так, чтобы они могли справляться со своими кредитными обязательствами перед банками. В деревне главная льгота — чистый воздух, а в городах этого нет. В деревне главный вопрос — вопрос денег».

«Молодежи на селе сегодня, прежде всего, нужен интернет. Молодежи не хватает работы. За жильем и за зарплатой от нас все уезжают в город Сарапул . Зарплаты на селе низкие. В школе у нас получают 15 тысяч. Врач получает в пределах 30 тысяч. Доярки получают в пределах 18 тысяч».

Главный врач из Нюксенского района Вологодской области Елена Васильевна:

«Селу нужны кадры. Должны быть созданы благоприятные условия для развития кадров. Жилье, детские сады, школы, дороги. Пока что мы видим прогрессирующее опустошение сел. В деревне вроде бы льготы какие-то теперь есть, но инфраструктура не развита в достаточной степени. Важно понимать, что не только в деньгах дело, которые даются молодым специалистам из сел, а дело в условиях жизни: благоустроенное жилье, пристроенные дети (кроме обычных школ и детсадов, должно быть и дополнительное образование)».

Глава муниципального образования Улейское ( Иркутская область ) Антон Марактаев:

«У нас ситуация в целом позитивная, но демографической прибыли особо не наблюдается. То есть в село ехать не спешат. Чтобы понимать трудности на селе, необходимо сопоставить цифры. Годовой бюджет Улейского около 8 миллионов, а построить новый детский сад стоит в общей сложности порядка 20-30 миллионов рублей. Без внешней поддержки подобные вещи селу не потянуть. Селу необходимо финансирование».

Немалые средства

Николай Федоров. Чтобы решить все те проблемы, на которые указали главы поселений, требуется «пространственное развитие страны, которое не должно замыкаться на крупных агломерациях», — заявил модератор пленарного заседания форума первый заместитель председателя Совета Федерации

Он полагает, что в сельскую местность нужно активнее привлекать молодых специалистов. «Накоплен позитивный опыт реализации соответствующих программ на федеральном и региональном уровнях. Но властям на местах еще есть над чем работать, чтобы усилить приток квалифицированной, энергичной, социально активной молодежи в село», — сказал Федоров.

Вместе с тем сенатор, как и опрошенные главы, заметил, что, кроме достойной зарплаты, селянам нужна современная, качественная социальная инфраструктура: дороги с твердым покрытием, газ в каждом доме, школы, больницы и кабинеты семейного врача, библиотеки, дома культуры, высокоскоростной доступ в интернет.

«А для этого нужны средства, и немалые. Поэтому наша палата последовательно выступает за увеличение финансирования мероприятий по развитию сельских территорий. Будем отстаивать эту позицию при работе над следующим федеральным бюджетом», — подчеркнул Федоров.

Лидеры будущего

Как отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин , вопросы устойчивого развития сельских территорий постоянно находятся в центре внимания федеральных органов исполнительной власти. «Отрасль стала привлекательней для инвестиций, на поля и фермы пришли современные техника и технологии, создаются новые рабочие места», — сказал сенатор.

Он убежден, что в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров мирового агропромышленного рынка в различных его сегментах.

Сенатор напомнил, что встреча проходит в рамках объявленного президентом России Года добровольца. По мнению сенатора, от деятельности волонтеров зависит устойчивое развитие сельских территорий, сохранение трудовых ресурсов, формирование инновационного агропромышленного комплекса. «Агропромышленный комплекс является стратегическим сектором экономики страны — он не только обеспечивает занятость сельского населения России и гарантирует продовольственную безопасность нашего государства, но и становится глобально конкурентной отраслью. Поэтому и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех, должна быть современной и комфортной», — сказал Щетинин.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев отметил, что развитие сельских территорий — важнейшее направление социально-экономической политики государства. По его словам, основной опорой территориального развития местного самоуправления в России являются сельские поселения, а в последние годы наметились положительные тенденции в демографической и социально-экономической ситуации на сельских территориях.

Цифровизация села

Участники форума обсудили и проекты цифровизации сельских территорий. По словам представителей регионов, согласно многочисленным опросам, тысячи людей готовы подумать над переездом в сельскую местность при условии, что там будут созданы комфортные условия для жизни и работы. Пока в большинстве российских деревень и поселков даже мобильная связь работает с перебоями.

Для того чтобы исправить ситуацию в ближайшее время планируется развернуть масштабный проект по цифровизации. Его активно продвигают в Совете Федерации и в Российском союзе сельской молодежи. «Он касается как раз определения минимального набора, в том числе социально-инженерной инфраструктуры, которая должна быть на селе и которая востребована сегодня сельскими жителями. Российский союз сельской молодежи провел мониторинг: интернет стоит в числе первых востребованных услуг на селе», — сообщила заместитель председателя аграрного комитета СФ Ирина Гехт

Проект предполагает внедрение нескольких электронных платформ для фермеров. Новые инструменты должны помочь повысить урожайность и снизить себестоимость продукции. Не последнее значение имеет и цифровизация сельского образования.

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