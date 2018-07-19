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СМИ: США готовы продать Индии боевые варианты БПЛА вместо разведывательных
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СМИ: США готовы продать Индии боевые варианты БПЛА вместо разведывательных 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. США готовы поставить в Индию вооруженные модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при том, что ранее намеревались поставлять индийской стороне беспилотники только в разведывательной, невооруженной версии. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на информацию западных СМИ.
По этим данным, неназванные источники сообщили, что США предлагают Индии БПЛА, которые могут нести ракеты и бомбы и наносить удары по морским и наземным целям. Ранее администрация США сообщала о согласии поставить Индии 22 разведывательных невооруженных БПЛА MQ-9B Guardian для ВМС на сумму более $2 млрд
Как сообщает телеканал, если такое соглашение будет заключено, то это станет первым случаем, когда Вашингтон продаст большой вооруженный БПЛА в страну, не входящую в НАТО. По данным СМИ, такое решение принято, поскольку администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить поставки вооружений своим союзникам с целью поддержать американскую военную промышленность и создать новые рабочие места.
Вопрос о продаже Индии американских беспилотников должен был обсуждаться в ходе предстоящего первого раунда индийско-американского диалога в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны. Первоначально встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии была намечена на 6 июля и должна была пройти в Вашингтоне. Однако Вашингтон отложил эту встречу.
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