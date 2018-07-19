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Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»
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Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне» 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», пытался помешать следствию. Об этом заявил в суде представитель СКР, передает «Интерфакс».
«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова в четверг, 19 июля.
Следователь попросил суд продлить арест Мамонтова до 25 сентября.
Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы 11 человек, среди них четверо сотрудников МЧС: Мамонтов, начальник управления по надзору Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. Остальные фигуранты: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.
Им вменяется причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность и растрата.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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