Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова в четверг, 19 июля.

Следователь попросил суд продлить арест Мамонтова до 25 сентября.

Им вменяется причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность и растрата.