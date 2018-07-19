Когда русские воевали с тевтонцами

Что русскому хорошо, тевтонцу — смерть. Рыцари тевтонского ордена не знали этой простой истины, они были убеждены в своей непобедимости. Эта уверенность их подводила всякий раз, как дело доходило до русских.

России в истории было много проблемных соседей. Но особняком здесь стоит тевтонский орден, соседство с которым стало роковым для крестоносцев. Орден был призван обратить в католическую веру Восточноевропейские Земли. Правда, папа Римский не учел «русского фактора».

В российской историографии Тевтонский орден представляется чуть ли ни как главный враг Земли Русской. На деле же для русских князей тевтонские земли всегда представлялись легкой добычей. В походы на крестоносцев охотно ходили многие русские князья. Порой ради сугубо меркантильных целей — ограбить, захватить заложников…

Мы первые начали

Первое военное столкновение русских с тевтонцами состоялось в 1212 году. Объединенное пятнадцатитысячное новгородско-полоцкое войско во главе с новгородским князем Мстиславом Удалым посетило расположенные в Ливонии опорные базы крестоносцев. Для начала немцы отделались легким испугом: заключили сепаратный мир с Полоцким княжеством и новгородцы согласились на перемирие.

Спустя всего пять лет все те же новгородцы, усиленные эстонскими войсками, снова двинулись на Запад, в земли тевтонцев. Генрих Латвийский в «Хронике Ливонии» писал: «В 1217 году новгородцы собрали большое русское войско, с ним же был и король псковский Владимир со своими горожанами, и послали звать по всей Эстонии , чтобы шли эсты осаждать тевтонов».

Вскоре объединенное войско русских собирается возле стен резиденции магистра Ливонского ордена, что в замке Венден. Почти тогда же, в 1219 году, датскими войсками была захвачена Северная Эстония, а на месте селения эстов Линданисе был основан «Датский город» — «Таани линн» — Ревель, впоследствии ставший Таллином

Папа сердится

В 1228 году в города Любек, Рига , Готланд, Динамюнд и шведский Липчепинг отправляется приказ-булла римского папы Григория IX, в котором в категорической форме требуется прекратить всякую торговлю с русскими землями.

По сути, это была первая попытка Запада организовать экономическую блокаду русских. Однако далеко не все купцы послушали папу. Скажем, Рига и Готланд заключили договор с Мстиславом Давыдовичем Смоленским «о взаимном благоприятствовании» и торговле.

Первое ледовое побоище

В 1234 году князь Ярослав Всеволодович с четырнадцатилетним сыном Александром во главе войска из переяславских, новгородских и псковских полков громит тевтонских рыцарей под Юрьевом, в сражении на реке Эмайыги (Эмбах).

Подойдя к Юрьеву, русские войска с ходу опрокидывают тевтонцев, загоняя тяжелых рыцарей на речной лед: «И поможе Бог князю Ярославу с новгородцы, и биша и до реки, и ту паде лучших немец неколико: и яко быша на реке на Омовже немцы, и ту обломишася (лед — сост.), истопе их много, а иные язвени вбегоша в Юрьев, а другие в Медвежью Голову».

После тяжелого ледового поражения магистр ордена Фольквин фон Винтерштеттен заключает мир с Ярославом Всеволодовичем, который соблюдался в течение четырех лет. «И поклонишася немьци князю, Ярослав же взял с ними мир по всей правде своей». Юрьев обязался платить дань Новгороду — в дальнейшем именно это обязательство послужит для Ивана Грозного поводом начать Ливонскую войну.

«Старый мир» лучше доброй ссоры

Весной 1262 года Александр Невский и Миндовг заключают договор о союзе и совместном походе на Ливонский орден. Первыми к Вендену, столице ордена, пришли войска Миндовга, возглавляемые Тройнатом. Александр Невский в это время решал вопросы в Орде, и дружина под руководством его брата Ярослава подошла только через месяц. Не взяв Венден, Миндовг ушел в Литву , а русские пограбили земли Дерпта.

Почти сразу же из Риги, Любека и острова Готланда выезжают немецкие послы, везя русским мирный договор и предложения по восстановлению торговли. В Новгороде подписывают «Старый мир», по которому немцы отказываются от всех своих захватов в северных русских землях и обещают прервать блокаду балтийских берегов и не трогать русских купцов.

«Последний бой этого мира»

В феврале 1268 года в датских владениях в Эстонии, что близ города Раковора (Раквере), произошла страшная битва новгородцев и псковичей с датчанами и тевтонцами, по своим масштабам и значению намного превосходившая Ледовое побоище. Как писал летописец: «Ни отцы, ни деды наши не видали такой жестокой сечи».

Центральный удар железного рыцарского клина, «великой свиньи», приняли на себя новгородцы во главе с посадником Михаилом. Сам Михаил и многие его воины погибли, но не отступили, а исход сражения решил фланговый удар полков князя Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, которые обратили крестоносцев в бегство и гнали их семь верст до самого Раковора.

Потери обеих сторон были очень велики для XIII века, и исчислялись несколькими тысячами человек. Однако псковский князь Довмонт и после столь тяжелого сражения смог совершить рейд по всей Ливонии. В 1269 году орден предпринял было ответный поход, но над немцами, кажется, висел злой рок: 10-дневная осада Пскова закончилась отступлением рыцарей при приближении новгородского войска во главе с князем Юрием и заключением мирного договора.

Именно после Раковорского поражения, а не битвы на Чудском озере, Ливонский орден уже не мог серьезно угрожать мощным княжествам на северо-западе Руси.

Drang nach Osten

В первой половине XX века в Европе появилась могучая сила, пытавшаяся восстановить Тевтонский орден. Альфред Розенберг , идеолог НСДП и автор нескольких ключевых понятий нацистской идеологии, много поработал над тем, чтобы вплести тевтонские мотивы в общую концепцию гитлеровской Германии . Весьма пригодился Розенбергу и долгие годы зревший в Германии план «Натиска на восток», возникший отчасти под впечатлением от грандиозных поражений тевтонцев и чего-то вроде «исторического комплекса».

Стоит ли упоминать, чем закончилось очередное вторжение «тевтонских», на сей раз моторизированных, «клиньев» вглубь России.