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В новосибирской Колывани намерены провести референдум о строительства птицекомплекса
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В новосибирской Колывани намерены провести референдум о строительства птицекомплекса 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов подписал распоряжение о создании общественной комиссии. Она будет вести диалог с компанией «Инд-Сибирь», планирующей построить самый крупный в России комплекс по выращиванию индеек в непосредственной близости от поселка Колывань.
Первое заседание комиссии должно пройти на следующей неделе, сообщил Sibnovosti.ru депутат районного совета Алексей Астафьев.
«Все затягивается, конечно, и не по вине инициативной группы. Мы собираемся давить на проведение поселкового референдума, совмещенного с выборами губернатора Новосибирской области 9 сентября. Попросим жителей Колывани высказать свое отношение к планам строительства такого комплекса», — сказал депутат.
О создании комиссии для переговоров с инвестором было объявлено 27 июня на сходе жителей Колывани. Тогда многие его участники выступили против появления рядом с поселком подобного производства. Претензии людей сводятся к тому, что птицекомплекс может серьезно повредить экологии. Тогда же в частной беседе с активистами директор ООО «Инд-Сибирь» Константин Куимов сообщил, что, если градус недовольства не спадет, компания может задуматься об отказе от строительства в этом месте.
В строительство комплекса планируется вложить 3,5 млрд руб. Его мощность составит 15 тыс. т мяса в год. Правительство Новосибирской области окажет ООО «Инд-Сибирь» (входит в холдинг «Сибирский гигант») поддержку в 2019-2025 годах в виде льгот по налогу на имущество организаций на сумму 281,7 млн руб. Строительство должно было стартовать в начале 2017 года, но до сих пор к работам не приступали.
Фото: официальный сайт Колыванского района
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