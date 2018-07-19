Ямальцев будут оповещать о задержках речных рейсов по СМС

Пассажирам «Северречфлота» придет СМС-оповещение в случае внеплановой задержки теплохода. Ввести нововведение попросили перевозчиков жители Салехарда , у которых 10 июля из-за погодных условий перенесли отправление «Метеора» на четыре часа.

В «Красный Север» обратился один из пассажиров рейса Салехард — Горки — Казым-Мыс Андрей Лонгортов. Судно по расписанию должно было отправиться в 8 утра. Андрей с семьей приехал на речной вокзал заблаговременно, но там им заявили, что рейс переносится до 12 часов из-за сильного ветра.

— А что нельзя было направить за три-два часа до начала поездки СМС-сообщение, что рейс переносится? — недоумевает салехардец. — Авиакомпании, РЖД пассажиров предупреждают сообщениями. Мы живем в столице, а не в деревне, на дворе 21 — й, а не 18-й век.

Андрей Лонгортов предлагает уведомлять об изменении времени поездки не только пассажиров, отправляющихся из Салехарда, но и из райцентров — Мужт, Аксарка, Яр-Сале.

Мы обратились за разъяснениями к перевозчику — компании «Северречфлот». Там, как оказалось, письмо от салехардцев с просьбой ввести СМС-оповещение уже получили. И начали действовать.

— Сейчас решаются технические вопросы перехода на новую услугу. Необходимо доработать соответствующую компьютерную программу и договориться с операторами сотовой связи. До сентября новый продукт для наших клиентов должен заработать, — сказал заместитель директора филиала компании в Салехарде Антона Реутов

Представитель «Северречфлота» пояснил, что задержка рейса обычно происходит в самый последний момент. Учитывается сила ветра и волны на реке, ближайший прогноз погоды. Перевозчик не заинтересован в переносе сроков отправления, и в непогоду выжидает до «последних минут». Антон Реутов продолжил:

— У нас главная задача — выполнить рейс. Перенос нам невыгоден и если делаем задержку, то ситуация действительно критичная. Вся информация обрабатывается, и решение выносится сообща: капитанами судов, руководством компании, диспетчерами. Поэтому за два-три часа мы никогда наверняка не знаем, отправится судно или нет… Например, если теплоход из поселка Мужи уходит в 6 утра, то информация о его отбытии рассматривается с 5 до 6 часов. А заранее, в три часа ночи, об этом никто не скажет…

СМС-оповещение поможет в том случае, когда пассажиры ждут прихода этого корабля на другой станции. Вот их можно и нужно заранее извещать по телефону о задержках рейса. Тогда людям не придется звонить в справочную, идти на причал. Это удобно и мы введем такую услугу.