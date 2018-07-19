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В Юбилейном микрорайоне Краснодара создадут аллею площадью в 4,5 га
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара создадут аллею площадью в 4,5 га 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Это первая очередь создания Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края протяженностью более 450 м. Ее благоустройство пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас выбирают подрядчика, к работам планируют приступить в начале сентября.
«Это знаковый для Юбилейного микрорайона и для всего Краснодара проект. На этой территории вместе с жителями мы предотвратили жилищную застройку, вернули земельные участки в муниципальную собственность. Теперь благодаря федеральному проекту приступаем к строительству современной зоны отдыха», — сказал глава города Евгений Первышов.
По словам градоначальника, это первая новая территория такого масштаба в последние годы. В будущем она станет частью еще более важного нашего проекта — единой благоустроенной набережной от Рождественского парка до парка им. 30-летия Победы. Сам проект создания аллеи разбили на два этапа, а общая ее протяженность в результате составит около километра. По площади только первый этап создания аллеи почти в 3 раза превышает площадь Вишняковского сквера, который был благоустроен в 2017 году.
Проект новой зеленой зоны несколько обсуждали на городском Архитектурном совете, он был доработан с учетом замечаний и предложений экспертов.
«Краснодаргражданпроект» разработал достойный проект, который включает детские и спортивные площадки, прогулочные зоны. Уверен, аллея станет украшением Юбилейного микрорайона и всего города», — сказал член Союза архитекторов России Юрий Щербинин.
На начальном этапе создания аллеи будут рекультивированы строительные котлованы, проведена планировка территории. Ее уровень поднимут и выровняют — для этого понадобится несколько тысяч тонн грунта.
Для создания пешеходных дорожек уложат более 16 тыс. кв. м тротуарной плитки. На аллее обустроят 17 тыс. кв. м газонов, высадят около 1600 деревьев и кустарников.
В границах аллеи появятся детская и спортивная площадки, площадкуадля скейтборда, установят игровое оборудование, уличные тренажеры. Протяженность велодорожки составит более 700 м.
Для удобства горожан установят 86 садовых диванов и 86 урн, смонтируют 96 фонарей.
«Общая стоимость создания первого этапа аллеи согласно проектно-сметной документации — более 160 млн руб. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов с софинансированием из бюджета Краснодара», — сообщили в пресс-службе администарции Краснодара.
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