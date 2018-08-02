Ещё
Алисон дебютирует за «Ливерпуль» в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алисон дебютирует за «Ливерпуль» в субботу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что новичок команды бразильский голкипер Алисон Бекер сыграет за красных в товарищеском матче с итальянским «Наполи», сообщает "Советский спорт".
"Скорее всего, он примет участие в матче. Нам нельзя терять время. Прошла неделя с того момента как он тренируется с нами. Думаю, он сможет сыграть в игре с «Наполи», — передает слова главного тренера мерсисайдцев официальный сайт клуба.
"Ливерпуль" и «Наполи» проведут товарищеский матч 4 августа.
Покупка Алисона стала самой дорогой сделкой для вратарей в истории — «красные» заплатили за бразильца £65 млн  Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать четвертого вратаря за лето.
Газета.Ru: последние новости
Обвиняемый по делу о госизмене в ЦНИИмаш заявил о невиновности Нижегородский танкер вошел в число лучших по версии Британского Королевского общества Правозащитники указали на странность в убийстве российских журналистов в ЦАР
Комментарии  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании231
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор183
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение