Алисон дебютирует за «Ливерпуль» в субботу

"Скорее всего, он примет участие в матче. Нам нельзя терять время. Прошла неделя с того момента как он тренируется с нами. Думаю, он сможет сыграть в игре с «Наполи», — передает слова главного тренера мерсисайдцев официальный сайт клуба.

"Ливерпуль" и «Наполи» проведут товарищеский матч 4 августа.

Покупка Алисона стала самой дорогой сделкой для вратарей в истории — «красные» заплатили за бразильца £65 млн Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать четвертого вратаря за лето.