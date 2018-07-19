Как «вырастить» семейный кошелёк?

О том, какой из видов размещения денежных средств поможет эффективно нарастить личный или семейный капитал, читатели интересуются довольно часто. При этом приводят в пример разные жизненные ситуации.

Задумываемся о расширении жилплощади, и даже рассчитали комфортный для нас ежемесячный платеж по ипотеке. И все равно наших накоплений на первоначальный взнос пока не хватает. Как накопить правильно?

Ситуации могут быть самыми разными.

После окончания школы сын хочет переехать в Ульяновск. Снимать квартиру не хотели бы, думаем купить на первое время небольшую комнату или «гостинку» в старом фонде. Правда, не хватает немного, а идти в банк за ипотекой не очень хочется. Как можно за ближайший год накопить недостающую сумму?

Н. Бояркина, с. Нижние Тимерсяны, Цильнинский район.

Чтобы ответить на эти и другие вопросы наших читателей, мы изучили последние новости о существующих вариантах приумножения своих сбережений.

Первое, что приходит в голову и предлагается на рынке соответствующих услуг — депозит в банке. Этот способ денежных вкладов, действительно, позволяет получить через некоторый срок вложенные деньги назад с небольшим доходом. Правда, этот доход редко сейчас доходит до 7% в крупных и надёжных банках.

Однако есть на рынке доступный способ вложить деньги с большей выгодой, при этом ещё и с возможностью вернуть вложенное в любое время — история невиданная для банковских депозитов.

Что это за способ?

Принцип простой: следует предоставить поиск наиболее прибыльных инвестиций специалистам. Для этого любой человек может обратиться в специализированную управляющую компанию. Так называется организация, привлекающая денежные средства вкладчиков в обмен на владение долей актива — набора ценных бумаг различных компаний. Эту долю называют паем: отсюда и название такой управляющей компании -паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Пай приносит некоторую доходность, а когда именно его возвращать фонду в обмен на вложенные деньги с прибылью, владелец пая решает сам.

А ПИФ — это надёжно?

Деятельность ПИФов, как и работа банков, строго регулируется государством. Как они обеспечивают доход своим клиентам?ПИФы работают с различными ценными бумагами — акциями или облигациями компаний. Самым надёжным с точки зрения ожидаемого стабильного дохода являются ПИФы, инвестирующие в облигации. Облигации выпускаются компаниями, когда им нужно получить извне деньги на своё развитие. Продавая облигацию, компания обязуется вернуть её полную стоимость и добавить к ней заранее обозначенный процент — купон. Купон обычно выплачивается не целиком, а частями, каждый квартал. Доходность облигации в среднем выше того, что предложат вам банки.

Управляющие ПИФа дополнительно повышают надёжность этого инструмента, собирая пакет долговых обязательств сразу нескольких и непременно ведущих, зарекомендовавших себя компаний. Эти компании подбираются из разных отраслей. Тем самым влияние неудачи одной-двух компаний и даже целой отрасли на доходность пакета облигаций в целом сводится к минимуму.

Разве такие вложения не требуют специальных знаний?

Если вы вкладываете в ПИФы, вам не нужно специальных знаний и времени на управление собственным портфелем ценных бумаг — всем этим занимаются управляющие ПИФа, которые заинтересованы в успехе дела не меньше вашего. Типичная доходность ПИФов облигаций в настоящее время выше 10% годовых. Точные показатели могут меняться в зависимости от экономической ситуации. В отличие от депозита, вернуть инвестиции в ПИФ, как правило, можно в любое время в течение нескольких дней. В то же время, всегда есть некоторый рекомендуемый срок, предполагающий наибольшую вероятность получить максимальную доходность. Как правило, этот срок составляет 1–3 лет.

Что получает сам ПИФ?

Небольшую комиссию. В разных фондах она может подсчитываться по-разному. Например, фонд компании «Система Капитал» берёт 0,75% в год от стоимости приобретённого вкладчиком пая, это один из самых низких процентов на рынке. Скажем, купив пай за 5 000 рублей, вы с этих средств заплатите фонду менее 40 рублей, а при доходности, скажем, в 12% в год заработаете на таком вложении 600 рублей.

Трудно ли стать пайщиком в ПИФе?

Нет. Например, вложить деньги в фонд «Мобильный. Облигации» компании «Системы Капитал» можно прямо из дома, через интернет. Этот фонд показывает с начала 2017 года доходность 15,8% годовых. Это хороший выбор, потому что:

• фонд занимается ценными бумагами только ведущих российских компаний;

• вы можете стать пайщиком фонда за несколько минут, не выходя из дома, через интернет;

• вы можете вернуть инвестиции в любое время: после изъявления этого желания вы получите деньги и успевшую накопиться прибыль не позднее чем через 10 рабочих дней;

• вы можете вложить крупную сумму с целью получить большую прибыль или купить небольшой пай всего за 100 рублей;

• вы всегда можете вложить дополнительные средства — любую сумму.