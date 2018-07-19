В Екатеринбурге жестоко избили директора крупнейшей компании по обслуживанию лифтов

Екатеринбурге накануне вечером избили директора компании «Средураллифт» Александра Мирасова. Мужчина получил травмы головы. Дозвониться до Мирасова не получилось, но его коллеги сообщили, что руководитель находится на больничном.

Как удалось выяснить E1.RU, в настоящее время потерпевший обратился с заявлением в полицию. Служба участковых уполномоченных начала проверку. Силовики уже ищут нападавших.

Пока неизвестно, что стало причиной нападения на Мирасова. Компания, которую он возглавляет, занимается техническим обслуживанием более пяти тысяч лифтов на Среднем Урале, в том числе в жилых домах и в крупных торговых центрах.

«ООО «Средураллифт» является подрядчиком по техническому обслуживанию 60% лифтового парка города Екатеринбурга. Работает с 650 заказчиками. Крупные заказчики — АО «УК Стандарт», ЗАО «УК Верх-Исетская», ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», ООО «УК РЭМП-Эльмаш» и многие другие», — сообщается на сайте предприятия.